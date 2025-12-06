Bigg Boss 19: फिनाले से पहले वोटिंग में हुआ बड़ा बदलाव, गौरव को पछाड़ ये कंटेस्टेंट बना नंबर 1, उठा सकता है ट्रॉफी!

Bigg Boss 19 Voting Trend: 'बिग बॉस 19' ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शो अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल यानी 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले हैं।
रविवार को इस सीजन का विनर मिल जाएग। फिनाले से पहले इस शो को इसके टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। वहीं, ग्रैंड फिनाले से पहले वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं वोटिंग ट्रेंड में कौन आगे चल रहा है?
बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले से पहले वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं। biggboss19.updates के इंस्टाग्राम रिपोर्ट के अनुसार, फरहाना भट्ट नंबर पर चल रही हैं।
दूसरे नंबर पर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे हैं। प्रणित का गेम शो का गेम आखिरी में काफी अच्छा होने लगा था।
वोटिंग ट्रेंड में तीसरे नंबर पर गौरव खन्ना चल रहे हैं। हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि विनर की ट्रॉफी उनके हाथ लगेगी।
तान्या इस लिस्ट में चौथे पर हैं। तान्या को बिग बॉस की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है।
लिस्ट में अमाल आखिरी पर हैं। फैंस को अमाल के भी विनर बनने के काफी उम्मीद नजर आ रहे हैं। हालांकि, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। आखिरी वक्त पर गेम पलट सकता है।