Bigg Boss 19: फिनाले से पहले वोटिंग में हुआ बड़ा बदलाव, गौरव को पछाड़ ये कंटेस्टेंट बना नंबर 1, उठा सकता है ट्रॉफी!

बिग बॉस 19

रविवार को इस सीजन का विनर मिल जाएग। फिनाले से पहले इस शो को इसके टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए हैं। वहीं, ग्रैंड फिनाले से पहले वोटिंग ट्रेंड सामने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं वोटिंग ट्रेंड में कौन आगे चल रहा है?