Bigg Boss 19: हैरान करने वाले हैं वीक 12 के वोटिंग रिजल्ट! सलमान की फटकार के बाद इसे मिले सबसे ज्यादा वोट,बना नंबर-1

Bigg Boss 19 Early Voting Result Week 12: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों को लेकर काफी बज बना हुआ है। शो में हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। शो के फिनाले में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं।
ऐसे में हर किसी की धड़कने इस बात को लेकर तेज हैं कि क्या उनका फेवरेट कंटेस्टेंट विनर बनेगा या फिर टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगा। ऐसे में अब इस वीक 12 के टॉप 5 कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्हें ट्विटर पर सबसे ज्यादा वोट मिले।
सलमान खान से हर बार वीकेंड का वार में डांट खाने वाली फरहाना भट्ट ने इस वीक पूरा गेम बदल कर रख दिया। फरहाना वीक 12 में गौरव खन्ना को पीछे कर टॉप पर पहुंच गई हैं।
टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना जो बीते कुछ हफ्तों से नंबर वन थे वो इस वीक दूसरे नंबर हैं।
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर इस वीक तीसरे पर हैं।
इस बार तान्या ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।
वीक 12 में प्रणित मोरे ने एंट्री मारी है। वो इस लिस्ट में आखिरी यानी पांचवें नंबर पर हैं।