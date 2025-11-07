Bigg Boss 19: आ गई टॉप 5 की लिस्ट, ये दो मजबूत कंटेस्टेंट हो सकते हैं आउट? जानें कौन हैं नंबर 1 पर

गौरव खन्ना

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना भी इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें वोट आउट नहीं किया जाएगा। अर्ली वोटिंग रिजल्ट्स के अनुसार, गौरव सबसे ज्यादा वोट्स के साथ आगे हैं। ऐसे में उनके आउट होने की उम्मीद कम है।