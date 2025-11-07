Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBigg Boss 19: आ गई टॉप 5 की लिस्ट, ये दो मजबूत कंटेस्टेंट हो सकते हैं आउट? जानें कौन हैं नंबर 1 पर

Bigg Boss 19: आ गई टॉप 5 की लिस्ट, ये दो मजबूत कंटेस्टेंट हो सकते हैं आउट? जानें कौन हैं नंबर 1 पर

एक तरफ जहां हर किसी को 'बिग बॉस 19' के इस वीक के वीकेंड का वार का बेसब्री से इंतजार है। वहीं, दूसरी तरफ शो के 11 हफ्ते यानी शुक्रवार होने के कारण अंतिम वोटिंग ट्रेंड्स लगभग सामने आ गए हैं।

Priti KushwahaFri, 7 Nov 2025 05:16 PM
1/8

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 Early Voting Result Week 11: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों को लेकर काफी बज बना हुआ है। शो में हर कोई अपने आप को सेव रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं।

2/8

बिग बॉस 19

इस हफ्ते गौरव खन्ना, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट नॉमिनेट हुए हैं। इन चारों पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी हुई है।

3/8

शुक्रवार होने के कारण अंतिम वोटिंग ट्रेंड्स लगभग सामने आ गए

4/8

गौरव खन्ना

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना भी इस हफ्ते एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट हैं। कई लोगों का मानना है कि उन्हें वोट आउट नहीं किया जाएगा। अर्ली वोटिंग रिजल्ट्स के अनुसार, गौरव सबसे ज्यादा वोट्स के साथ आगे हैं। ऐसे में उनके आउट होने की उम्मीद कम है।

5/8

अभिषेक बजाज

टीवी एक्टर अभिषेक बजाज इस वीक दूसरे नंबर पर हैं।

6/8

अशनूर कौर

इस हफ्ते अशनूर तीसरे नंबर पर हैं।

7/8

फरहाना भट्ट

घर की सबसे बवाली कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट कम वोटों के चलते इस वीक चौथे नंबर पर हैं।

8/8

नीलम गिरी

भोजपुरी एक्ट्रेस नीमल पर एविक्शन का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। नीलम को सबसे कम वोट मिले हैं और वो पांचवें पर हैं।

