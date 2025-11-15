Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBigg Boss 19: इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट देख चकरा जाएगा दिमाग, गौरव को पछाड़ नंबर 1 पर बना ये

Bigg Boss 19: इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट देख चकरा जाएगा दिमाग, गौरव को पछाड़ नंबर 1 पर बना ये

इस वीक के टॉप 5 कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्हें ट्विटर पर सबसे ज्यादा वोट मिले। आ

Priti KushwahaSat, 15 Nov 2025 07:09 PM
1/8

बिग बॉस 19

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शो के फिनाले में अब बस तीन हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में हर किसी की धड़कने इस बात को लेकर तेज हैं कि क्या उनका फेवरेट कंटेस्टेंट विनर बनेगा या फिर टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगा।

2/8

वोटिंग ट्रेंड में कौन सबसे नीचे है

वहीं, एक बार फिर, दर्शक असमंजस में हैं कि वोटिंग ट्रेंड में कौन सबसे नीचे है और  कौन आगे है। हालांकि, ऐसी खबरें हैं कि इस वीकेंड कोई एलिमिनेशन नहीं होगा।

3/8

बिग बॉस 19 टॉप 5 कंटेस्टेंट के नाम

ऐसे में अब इस वीक के टॉप 5 कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्हें ट्विटर पर सबसे ज्यादा वोट मिले। आ

4/8

फरहाना भट्ट

गौरव खन्ना को पीछे कर इस हफ्ते फरहाना भट्ट टॉप पर पहुंच गई हैं।

5/8

गौरव खन्ना

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना दूसरे नंबर हैं। बीते कई हफ्तों से गौरव नंबर वन पर थे।

6/8

तान्या मित्तल

इस बार तान्या ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है।

7/8

अमाल मलिक

अमाल मलिक को ट्विटर वोटिंग काउंट में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है।

8/8

अशनूर कौर

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर इस वीक लास्ट में हैं।

Bigg Boss 19 gaurav khanna