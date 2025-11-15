Bigg Boss 19: इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट देख चकरा जाएगा दिमाग, गौरव को पछाड़ नंबर 1 पर बना ये

बिग बॉस 19

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रहा है। शो के फिनाले में अब बस तीन हफ्ते ही बचे हैं। ऐसे में हर किसी की धड़कने इस बात को लेकर तेज हैं कि क्या उनका फेवरेट कंटेस्टेंट विनर बनेगा या फिर टॉप 3 में अपनी जगह बनाएगा।