Bigg Boss 19 Top 6: बसीर को पछाड़ ऑनलाइन रैंकिंग आगे निकला ये कंटेस्टेंट, देखें टॉप 6 में कौन?

Bigg Boss 19 Top 6: बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर रह पल नई अपडेट सामने आ रही है। कंटेस्टेंट एक तरफ जहां घर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
वहीं, उनके फैंस भी उन्हें टॉप पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ऑनलाइन रैंकिंग में घर के छह सदस्य टॉप पर चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वो 6 कंटेस्टेंट?
bigboss__khabriii की रिपोर्ट के अनुसार घर के पांच कंटेस्टेंट टॉप पर चल रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर गौरव खन्ना हैं।
दूसरे नंबर पर मृदुल तिवारी हैं। शो में मृदुल और नतालिया जानोसजेक के बीच लव एंगल काफी पसंद किया जा रहा है।
तीसरे नंबर पर बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अमाल मलिक। अमाल अपने गेम को पूरे जोश से खेलने में लगे हुए हैं।
चौथे पर मॉडल और एक्टर बसीर अली हैं।
पांचवे नंबर पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर हैं।
लिस्ट में आखिरी यानी छठे नंबर पर अभिषेक बजाज हैं।