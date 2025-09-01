Bigg Boss 19 Top 6 Gaurav Khanna On Top Mridul Tiwari Baseer Ali Ashnoor Kaur Bigg Boss 19 Top 6: बसीर को पछाड़ ऑनलाइन रैंकिंग आगे निकला ये कंटेस्टेंट, देखें टॉप 6 में कौन?
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBigg Boss 19 Top 6: बसीर को पछाड़ ऑनलाइन रैंकिंग आगे निकला ये कंटेस्टेंट, देखें टॉप 6 में कौन?

Bigg Boss 19 Top 6: बसीर को पछाड़ ऑनलाइन रैंकिंग आगे निकला ये कंटेस्टेंट, देखें टॉप 6 में कौन?

कंटेस्टेंट एक तरफ जहां घर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं, उनके फैंस भी उन्हें टॉप पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

Priti KushwahaMon, 1 Sep 2025 09:21 PM
1/8

देखें टॉप 6 में कौन?&nbsp;

Bigg Boss 19 Top 6: बिग बॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर रह पल नई अपडेट सामने आ रही है। कंटेस्टेंट एक तरफ जहां घर में खुद को सुरक्षित रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।

2/8

कौन हैं 6 कंटेस्टेंट?

वहीं, उनके फैंस भी उन्हें टॉप पर रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब ऑनलाइन रैंकिंग में घर के छह सदस्य टॉप पर चल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन हैं वो 6 कंटेस्टेंट?

3/8

गौरव खन्ना

bigboss__khabriii की रिपोर्ट के अनुसार घर के पांच कंटेस्टेंट टॉप पर चल रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर गौरव खन्ना हैं।

4/8

मृदुल तिवारी

दूसरे नंबर पर मृदुल तिवारी हैं। शो में मृदुल और नतालिया जानोसजेक के बीच लव एंगल काफी पसंद किया जा रहा है।

5/8

अमाल मलिक

तीसरे नंबर पर बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर अमाल मलिक। अमाल अपने गेम को पूरे जोश से खेलने में लगे हुए हैं।

6/8

बसीर अली&nbsp;

चौथे पर मॉडल और एक्टर बसीर अली हैं।

7/8

अशनूर कौर

पांचवे नंबर पर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अशनूर कौर हैं।

8/8

अभिषेक बजाज

लिस्ट में आखिरी यानी छठे नंबर पर अभिषेक बजाज हैं।

Bigg Boss 19 gaurav khanna