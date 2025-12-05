Hindustan Hindi News
तान्या मित्तल की दोस्ती, फरहाना भट्ट की लड़ाई और…, कुछ ऐसी रही बिग बॉस 19 टॉप 5 की जर्नी

तान्या मित्तल की दोस्ती, फरहाना भट्ट की लड़ाई और…, कुछ ऐसी रही बिग बॉस 19 टॉप 5 की जर्नी

Bigg Boss 19 Finale Week: बिग बॉस 19 को उसके टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं। 24 अगस्त को शुरू हुए इस शो ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया। अब फैंस को इस सीजन के विनर के नाम का इंतजार है। 

Harshita PandeyDec 05, 2025 03:42 pm IST
बिग बॉस टॉप 5

बिग बॉस 19 में सभी को पछाड़ते हुए गौरव खन्ना, अमाल मलिक, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। सलमान खान का ये रियलिटी शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस शो का फिनाले 7 दिसंबर को है। फिनाले से पहले हम आपको टॉप 5 के कंटेस्टेंट्स की घर में बिताए लगभग 5 महीने की जर्नी के बारे में बता रहे हैं।

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना ने पहला टिकट टु फिनाले हासिल किया था। गौरव खन्ना की जर्नी पर बार-बार सवाल उठे। मीडिया राउंड में भी उनसे सवाल किया गया कि अगर वो जीत गए तो अपनी जीत को जस्टिफाई कैसे करेंगे। गौरव खन्ना पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने पूरे शो में कुछ भी नहीं किया।

गौरव के काम को लेकर उठे सवाल

गौरव खन्ना ने अपने पूरे गेम को बहुत सोच-समझकर खेला। फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल ने गौरव खन्ना के काम को लेकर भी सवाल उठाए। सलमान खान ने इस बात के लिए फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की क्लास भी लगाई थी। फरहाना की बातों से चिढ़कर इसी जर्नी में गौरव खन्ना ने अपने आप को टीवी का सुपरस्टार भी बताया।

जब छिनी गौरव की कप्तानी

गौरव खन्ना की जर्नी को एक और खास चीज के लिए याद किया जाएगा। इस पूरे सीजन गौरव खन्ना कप्तान बनने की कोशिश करते रहे। वो एक बार घर के कप्तान बने भी, लेकिन वो कैप्टेंसी उनकी झोली में पलभर के लिए आई। इस बात से गौरव खन्ना काफी हताश भी नजर आए।

गौरव बने घर के आखिरी कप्तान

हालांकि, गौरव खन्ना अब घर के आखिरी कैप्टन बने हैं। अब घर में ज्यादा सदस्य तो नहीं है, लेकिन गौरव खन्ना जब कैप्टन बने थे तो उनके साथ-साथ घरवाले भी खुश हुए थे। गौरव खन्ना बिग बॉस के घर में बहुत कम बार इमोशनल नजर आए, लेकिन गौरव खन्ना ने घर में प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी से सच्चे रिश्ते बनाए जिसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी होती है। सलमान खान भी गौरव से काफी इम्प्रेस नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वो गौरव खन्ना के साथ काम करेंगे।

अमाल मलिक

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक जब घर में आए तब उनके कुछ दोस्त बने। उन दोस्तों के साथ अमाल मलिक की घर में शानदार शुरुआत हुई। हालांकि, सलमान खान अमाल मलिक को बार-बार टोंकते रहे कि वो अपना ज्यादातर समय सोने में बिताते हैं। अमाल ने हर बार इस आदत को सुधारने की कोशिश भी की।

जब कप्तान बने अमाल मलिक

अमाल मलिक का खेल तब बदला जब वो पहली बार घर के कैप्टन बनें। अमाल मलिक जब पहली बार कैप्टन बनें तो उन्होंने घरवालों से तीखी भाषा बोलकर काम करवाया। इसके लिए कुछ घरवालों ने उनकी आलोचना भी की। पहली बार कैप्टन बनने के बाद से अमाल मलिक खुलकर सामने आने लगे।

जब अमाल के लिए स्टेज पर आए उनके पिता

घर में उनके कई झगड़े हुए। एक झगड़ा तो इस हद तक पहुंचा जहां वीकेंड के वार पर उनके पिता को आना पड़ा। दरअसल, अमाल मलिक का ये झगड़ा फरहाना भट्ट से हुआ था। इस झगड़े में अमाल मलिक ने न सिर्फ फरहाना बल्कि उनकी मां के लिए भी काफी कुछ बोल दिया।

इमोशनल हो गए थे अमाल मलिक के पिता

अमाल मलिक के इस झगड़े के बाद सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी निगेटिव बातें होने लगी थीं। इसके बाद वीकेंड के वार पर अमाल मलिक के पिता आए थे। उन्होंने भी अमाल मलिक को फरहाना और उनकी मां के लिए घटिया बातें बोलने को लेकर समझाया था। अमाल मलिक के पिता बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे।

अमाल और तान्या की दोस्ती

अमाल मलिक की इस यात्रा का एक पहलु तान्या मित्तल से भी जुड़ा हुआ है। शो की शुरुआत में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच दोस्ती का रिश्ता बहुत पसंद किया गया। तान्या मित्तल अक्सर अमाल को कहानी सुनाकर उन्हें शांत रखने की कोशिश करती थीं, लेकिन अमाल और तान्या की दोस्ती का एंड हुआ।

तान्या अमाल के रिश्ते में आई दरार

तान्या और अमाल में रिश्ते इस कदर बिगड़े कि अब फिनाले की ओर बढ़ रहा है सीजन लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तान्या अब कई बार अमाल के पीठपीछे उनकी बुराई करती हैं। वहीं, अमाल भी तान्या का मजाक उड़ाते हैं। अमाल मलिक इस सीजन में दो बार कैप्टन बने हैं। अमाल की शहबाज संग दोस्ती भी काफी पसंद की गई। शहबाज जब घर से बेघर हुए तो अमाल किसी बच्चे की तरह रोते भी नजर आए। अमाल को एकता कपूर ने शो का ऑफर भी दिया है।

तान्या मित्तल

तान्या मित्तल अपनी बातों की वजह से चर्चा में आईं तान्या मित्तल भी टॉप 5 में पहुंच चुकी हैं। सीजन की शुरुआत में तान्या मित्तल की दोस्ती अमाल मलिक, नीलम गिरी, जीशान कादरी से हुई, लेकिन एक-एक करके तान्या की दोस्ती सभी से टूट भी गई। इस सीजन में तान्या मित्तल की बातें और उनकी दोस्ती खूब चर्चा में रहीं।

सलमान खान का मिला सपोर्ट

तान्या मित्तल को शुरुआत में वीकेंड के वार पर सलमान खान का खूब सपोर्ट मिला, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, तान्या मित्तल ने कुछ-कुछ ऐसा बोला कि सलमान खान ने कई बार उनकी क्लास लगाई। तान्या मित्तल इस घर में कई बार रोती भी नजर आईं।

तान्या और फरहाना की दोस्ती

तान्या मित्तल की दोस्ती फरहाना भट्ट से भी हुई, लेकिन वो दोस्ती भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। तान्या पर आरोप लगा कि वो अच्छा बनने के लिए सबसे दोस्ती करती हैं। तान्या मित्तल को घर में आए मेहमानों ने भी रोस्ट किया। शुरुआत में जो तान्या मित्तल लोगों के मजाक और तानों पर रो पड़ती थीं। सीजन खत्म होते-होते तान्या ने उन्हें हैंडल करना भी सीख लिया। सोशल मीडिया पर तान्या बिग बॉस की सबसे पॉपुलर सदस्यों में से एक हैं। उन्हें एकता कपूर ने शो भी ऑफर किया है।

प्रणित मोरे

लिस्ट में चौथा नाम कॉमेडियन प्रणित मोरे का है। प्रणित मोरे बीमारी की वजह से घर से बाहर गए थे। प्रणित ने घर में किसी से ज्यादा बहस या झगड़ा नहीं किया है। प्रणित जब घर के अंदर दोबारा पहुंचे तो उनके गेम में काफी बदलाव आया। प्रणित पर आरोप लगा कि उन्होंने कॉम्पटीशन कम करने के लिए अपने दोस्त अभिषेक बजाज को ही घर से बाहर कर दिया।

प्रणित की दोस्ती

प्रणित मोरे की घर में मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और मालती चाहर से दोस्ती रही। हालांकि, प्रणित की दोस्त मालती जब घरे से बेघर हुईं उस वक्त वो प्रणित से बहुत नाराज थीं और उनसे मिलकर भी नहीं गईं। इस बात पर प्रणित काफी इमोशनल नजर आए।

फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट इस साल की सबसे गुस्सा करने वाली कंटेस्टेंट मानी गई हैं। फरहाना पहले ही दिन घर से बेघर हो गई थीं। गौरव खन्ना की वजह से वो घर में वापस आईं। सलमान खान के रेडार पर अक्सर फरहाना भट्ट रहीं।

सलमान से हर वीकेंड पड़ी डांट

घर में शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जिसकी लड़ाई फरहाना भट्ट से नहीं हुई। फरहाना भट्ट अपनी भाषा को लेकर अक्सर वीकेंड के वार पर डांट खाती रहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने से कदम पीछे नहीं हटाए। सलमान ने फरहाना को शुरुआती दिनों में ही समझाया था कि अगर वो भाषा में बदलाव नहीं करेंगी तो उन्हें घर से वो खुद निकाल देंगे।

