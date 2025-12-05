तान्या मित्तल की दोस्ती, फरहाना भट्ट की लड़ाई और…, कुछ ऐसी रही बिग बॉस 19 टॉप 5 की जर्नी

तान्या अमाल के रिश्ते में आई दरार

तान्या और अमाल में रिश्ते इस कदर बिगड़े कि अब फिनाले की ओर बढ़ रहा है सीजन लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। तान्या अब कई बार अमाल के पीठपीछे उनकी बुराई करती हैं। वहीं, अमाल भी तान्या का मजाक उड़ाते हैं। अमाल मलिक इस सीजन में दो बार कैप्टन बने हैं। अमाल की शहबाज संग दोस्ती भी काफी पसंद की गई। शहबाज जब घर से बेघर हुए तो अमाल किसी बच्चे की तरह रोते भी नजर आए। अमाल को एकता कपूर ने शो का ऑफर भी दिया है।