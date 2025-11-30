अमाल से आगे निकलीं तान्या, फरहाना ने गौरव को पछाड़ा, जानिए किसके जीतने का सबसे ज्यादा चांस

बिग बॉस 19 की टॉप 5 लिस्ट

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले वीक सोमवार से शुरू हो जाएगा। हर कंटेस्टेंट अपने पसंदीदा खिलाड़ी को जिताने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन फिनाले से ठीक पहले वोटिंग मीटर का गणित बदलता नजर आ रहा है। टॉप 5 की लिस्ट में बड़ा उलटफेर दिख रहा है, जानिए किस पोजिशन पर कौन सा कंटेस्टेंट।