BB19: टॉप 5 से गायब नीलम-अमाल और तान्या, दूसरे नंबर पर बशीर, जानिए किसे मिला नंबर 1 का ताज

बिग बॉस 19 के टॉप 5 खिलाड़ी

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट शायद आपको हजम ना हो। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं जो कभी अपनी बदतमीजी तो कभी बेवकूफाना हरकतों के चलते शो में रिलेवेंट बने हुए हैं। साथ ही स्क्रीन पर सबसे कम नजर आने वाले खिलाड़ियों में से एक गौरव खन्ना का नाम भी टॉप 5 में आया है। तो चलिए जानते हैं कि किसे मिली है टॉप 5 में कौन सी पोजिशन और कौन से खिलाड़ी रहे इस हफ्ते इस लिस्ट से बाहर।