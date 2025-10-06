Bigg Boss 19 Top 5 Contestants List Amaal Malik and Kunickaa Sadanand Failed to Impress Fans BB19: टॉप 5 से गायब नीलम-अमाल और तान्या, दूसरे नंबर पर बशीर, जानिए किसे मिला नंबर 1 का ताज
BB19: टॉप 5 से गायब नीलम-अमाल और तान्या, दूसरे नंबर पर बशीर, जानिए किसे मिला नंबर 1 का ताज

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants Name: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की लिस्ट से फिर एक बार अमाल मलिक, नीलम गिरी और कुनिका सदानंद जैसे नाम गायब रहे। लेकिन टॉप 5 में जिनके नाम हैं, वो शायद आपको चौंकाने वाले लग सकते हैं।

Puneet ParasharMon, 6 Oct 2025 06:05 AM
1/9

बिग बॉस 19 के टॉप 5 खिलाड़ी

Bigg Boss 19 Top 5 Contestants: रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' की इस हफ्ते की टॉप 5 लिस्ट शायद आपको हजम ना हो। लेकिन फिर एक बार कुछ ऐसे खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं जो कभी अपनी बदतमीजी तो कभी बेवकूफाना हरकतों के चलते शो में रिलेवेंट बने हुए हैं। साथ ही स्क्रीन पर सबसे कम नजर आने वाले खिलाड़ियों में से एक गौरव खन्ना का नाम भी टॉप 5 में आया है। तो चलिए जानते हैं कि किसे मिली है टॉप 5 में कौन सी पोजिशन और कौन से खिलाड़ी रहे इस हफ्ते इस लिस्ट से बाहर।

2/9

टॉप 5 में पांचवें नंबर पर गौरव

बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म BB Tak ने बीते हफ्ते दर्शकों के सबसे पसंदीदा 5 खिलाड़ियों के नाम चुनने के लिए वोटिंग करवाई थी। वोटिंग के नतीजे आ चुके हैं और बीते हफ्ते के मुताबिक गौरव खन्ना लिस्ट में नंबर पांच पर रहे हैं।

3/9

टॉप 5 में नंबर 4 पर कौन?

गौरव खन्ना भले ही पहले की तुलना में घर में सक्रिय रहने लगे हैं, लेकिन वह अभी भी घर के मुख्य खिलाड़ियों की लिस्ट में नहीं आए हैं। ऐसे में जनता ने क्या सोचकर उन्हें नंबर 5 की पोजिशन दी है, कहना मुश्किल है। लिस्ट में चौथी पोजिशन मिली है बीते हफ्ते घर में हुए सबसे बड़े झगड़े का मुख्य हिस्सा रहीं कंटेस्टेंट अशनूर कौर को।

4/9

जानिए तीसरे नंबर पर कौन

अशनूर कौर कभी बिना कुछ सोचे, तो कभी सोचने के बावजूद घर के कुछ सबसे बड़े मुद्दों का हिस्सा बनी रही हैं। ऐसे में शायद वो नंबर 4 की पोजिशन डिजर्व करती थीं। लेकिन नंबर 3 पर काबिज हुए हैं स्टैंडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे, जो घर लगातार अपनी जगह बनाए हुए हैं।

5/9

बशीर को मिली दूसरी पोजिशन

बिग बॉस 19 के सबसे दमदार खिलाड़ियों में गिने जा रहे बशीर अली ने लगातार हर मुद्दे पर खुलकर अपनी आवाज उठाई है। टॉप 5 की लिस्ट में इस हफ्ते बशीर अली नंबर 2 पर आए हैं।

6/9

नंबर 1 रहा यह खिलाड़ी

लेकिन नंबर 1 पर उस खिलाड़ी को जगह मिली है जो भले ही अमाल मलिक या फरहाना के साथ झगड़े में हद पार करता रहा है, लेकिन घर के भीतर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने के लिए तारीफें पाता रहा है। हम बात कर रहे हैं अभिषेक बजाज की जो इस हफ्ते टॉप 5 में नंबर वन पर रहे हैं।

7/9

अमाल लिस्ट से गायब

घर में अच्छा बर्ताव मेनटेन करने और अपनी लिमिट्स याद रखने के बावजूद अमाल मलिक को टॉप 5 की लिस्ट में इस हफ्ते भी जगह नहीं मिली है। शायद दर्शकों को अमाल झगड़ों के बावजूद वो ड्रामा नहीं दे पा रहे जो जनता को देखना है।

8/9

वाइल्ड कार्ड एंट्री

बीते वीकेंड का वार में बिग बॉस हाउस में एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। दीपक चहर की बहन मालती चहर के घर में आने से नए तरह के समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि यह घर के माहौल को कैसे प्रभावित करेंगी।

9/9

फिर लिस्ट से गायब रहीं कुनिका

घर के भीतर भले ही कुनिका कैसी भी नजर आ रही हों, लेकिन यह बात भी सच है कि घर में जितना एक्शन होता है उसके पीछे कुनिका ही होती हैं। वह घर के भीतर इतने हफ्तों तक टिकी रही हैं, क्योंकि वह रिलेवेंट हैं, लेकिन इस हफ्ते भी वह लिस्ट से गायब रहीं।

Bigg Boss 19