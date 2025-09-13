Bigg Boss 19: घरवालों की नफरत के बाद भी नंबर 1 पहुंचा ये खिलाड़ी, गौरव खन्ना को मिला चौथा स्थान

इन दो पर गिरी डबल एविक्शन की गाज

बीते दिनों घर से दो कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आई है। इस वीक डबल एविक्शन में पहले नतालिया जानोसजेक और फिर नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। ऐसे में अब बिग बॉस 19 से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले एक्स अकाउंट Livefeed Updates ने अपने पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में शो के तीसरे हफ्ते के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन हैं टॉप पर और बॉटम में?