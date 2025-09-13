Bigg Boss 19 Top 5 contestants Based on No of hashtag count on Twitter Abhishek Bajaj On Top And Know Who Is In Bottom Bigg Boss 19: घरवालों की नफरत के बाद भी नंबर 1 पहुंचा ये खिलाड़ी, गौरव खन्ना को मिला चौथा स्थान
Bigg Boss 19: घरवालों की नफरत के बाद भी नंबर 1 पहुंचा ये खिलाड़ी, गौरव खन्ना को मिला चौथा स्थान

बीते दिनों घर से दो कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आई है। इस वीक डबल एविक्शन में पहले नतालिया जानोसजेक और फिर नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। ऐसे में अब इस वीक घर के ये पांच सदस्य वोटिंग में आगे चल रहे हैं।

Priti KushwahaSat, 13 Sep 2025 09:42 PM
1/7

सलमान खान बिग बॉस 19

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। कंटेस्टेंट खुद को घर में सुरक्षित रखने के लिए टास्क में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। टास्क के दौरान कंटेस्टेंट एक-दूसरे से जमकर भिड़ते नजर आ रहे हैं।

2/7

इन दो पर गिरी डबल एविक्शन की गाज

बीते दिनों घर से दो कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आई है। इस वीक डबल एविक्शन में पहले नतालिया जानोसजेक और फिर नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। ऐसे में अब बिग बॉस 19 से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले एक्स अकाउंट Livefeed Updates ने अपने पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में शो के तीसरे हफ्ते के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन हैं टॉप पर और बॉटम में?

3/7

अभिषेक बजाज

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज इस वीक टॉप पर चल रहे हैं। उन्हें ट्विटर यानी एक्स पर 172.4 लाख हैशटैग काउंट मिले हैं।

4/7

बसीर अली

एक्टर बसीर अली दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें ट्विटर पर 162.3 लाख काउंट मिले हैं।

5/7

अशनूर कौर

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर तीसरे नंबर हैं। उन्हें  156.7 लाख काउंट मिले हैं।

6/7

गौरव खन्ना

अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना इस शो में शुरू से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। ट्विटर कांउट की लिस्ट में गौरव 132.7 लाख के साथ चौथे नंबर पर हैं।  

7/7

अमाल मलिका

इस लिस्ट में लास्ट में अमाल मलिक हैं। उन्हें ट्विटर पर 127 लाख काउंट मिले हैं। ये सारे कांउट जनता की क्लिक पर बेस्ड होता है।

