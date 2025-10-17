Bigg Boss 19: सलमान खान की खरी-खोटी सुनने के बाद भी नंबर 1 बना ये कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना रैंक जान होंगे हैरान

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। कंटेस्टेंट खुद को घर में सुरक्षित रखने के लिए टास्क में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। टास्क को लेकर घरवालों में जमकर बवाल भी देखने को मिल रहा है।
इस बार का 'वीकेंड का वार' में सलमान खान कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई है। लेकिन सलमान के निशाने पर इस बार उनका ही फेवरेट कंटेस्टेंट अमाल मलिक आने वाले हैं। फरहाना भट्ट की प्लेट फेंकने को लेकर सलमान ही नहीं अमाल के पिता डब्बू मलिक भी उन्हें जमकर डांट लगाएंगे।
इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले एक्स अकाउंट BiggBossWale19 ने अपने पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में शो के इस हफ्ते के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन हैं टॉप पर और बॉटम में?
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और एक्टर बसीर अली इस वीक टॉप पर चल रहे हैं। उन्हें ट्विटर पर 413.4 लाख काउंट मिले हैं।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज इस वीक दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें ट्विटर यानी एक्स पर 384.9 लाख हैशटैग काउंट मिले हैं।
कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। ट्विटर कांउट में फरहाना 327.8 लाख के साथ चौथे नंबर पर हैं।
इस लिस्ट में अमाल मलिक चौथे नंबर पर हैं। उन्हें ट्विटर पर 247.2 लाख काउंट मिले हैं। ये सारे कांउट जनता की क्लिक पर बेस्ड होता है।
अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना इस शो में शुरू से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। ट्विटर कांउट की लिस्ट में गौरव 204.4 लाख के साथ पांचवे नंबर पर हैं।