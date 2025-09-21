Bigg Boss 19: सलमान खान की फटकार के बाद भी नंबर 1 बना ये कंटेस्टेंट, गौरव खन्ना को मिली ये रैंक

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। कंटेस्टेंट खुद को घर में सुरक्षित रखने के लिए टास्क में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। टास्क को लेकर घरवालों में जमकर बवाल भी देखने को मिल रहा है।
'वीकेंड का वार' में सलमान खान कंटेस्टेंट की जमकर क्लास लगाई है। लेकिन सलमान ने बसीर अली को सबसे ज्यादा सुनाया। यही नहीं सलमान, बसीर के ड्रेसिंग सेंस का भी मजाक उड़ाते नजर आए। इसी बीच अब 'बिग बॉस 19' से जुड़े अपडेट्स शेयर करने वाले एक्स अकाउंट BiggBossWale19 ने अपने पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में शो के चौथे हफ्ते के टॉप पांच कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन हैं टॉप पर और बॉटम में?
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और एक्टर बसीर अली इस वीक टॉप पर चल रहे हैं। उन्हें ट्विटर पर 283.3 लाख काउंट मिले हैं।
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज इस वीक दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें ट्विटर यानी एक्स पर 242.9 लाख हैशटैग काउंट मिले हैं।
इस लिस्ट में अमाल मलिक तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें ट्विटर पर 194.1 लाख काउंट मिले हैं। ये सारे कांउट जनता की क्लिक पर बेस्ड होता है।
अनुपमा एक्टर गौरव खन्ना इस शो में शुरू से ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। ट्विटर कांउट की लिस्ट में गौरव 118.2 लाख के साथ चौथे नंबर पर हैं।
कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं। ट्विटर कांउट की लिस्ट में गौरव 109.9 लाख के साथ चौथे नंबर पर हैं।