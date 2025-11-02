Bigg Boss 19: आ गई इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट, नंबर 3 पर गौरव खन्ना तो फिर नंबर 1 पर कौन?

बिग बॉस 19 की इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की बीते हफ्ते की कंटेस्टेंट रेटिंग आ गई है। तो चलिए जानते हैं कि दर्शकों ने इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में किस सेलेब्रिटी को कौन सी पोजिशन दी है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से और पहुंचेंगे इस हफ्ते के नंबर वन खिलाड़ी तक।