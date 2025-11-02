Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: आ गई इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट, नंबर 3 पर गौरव खन्ना तो फिर नंबर 1 पर कौन?

बिग बॉस 19 की टॉप 10 लिस्ट में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी? जानिए टॉप 10 की लिस्ट में आया किस-किस खिलाड़ी का नाम।

Puneet ParasharSun, 2 Nov 2025 10:18 PM
बिग बॉस 19 की इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की बीते हफ्ते की कंटेस्टेंट रेटिंग आ गई है। तो चलिए जानते हैं कि दर्शकों ने इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में किस सेलेब्रिटी को कौन सी पोजिशन दी है। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से और पहुंचेंगे इस हफ्ते के नंबर वन खिलाड़ी तक।

मृदुल तिवारी

लिस्ट की शुरुआत में जान लेते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में मृदुल तिवारी हाशिये पर धकेले जा चुके हैं। वो इस हफ्ते की लिस्ट में नंबर 10 पर रहे हैं और नंबर 11 पर रही हैं कुनिका सदानंद और नंबर 12 पर रही हैं नीलम गिरी।

शहबाज बदेशा

अमाल मलिक के पक्के दोस्त शहबाज बदेशा शो में अपनी खुद की इंडिविजुएलिटी साबित नहीं कर पाए। टॉप 10 की लिस्ट में शहबाज बदेशा नंबर 9 पर रहे हैं।

मालती चाहर

वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आईं मालती चाहर बिग बॉस हाउस में शुरुआती दिनों में तो काफी एक्टिव दिखीं, लेकिन ऐसा लगता है कि फरहाना के आगे वो खास टिक नहीं पाईं। टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते वो नंबर 8 पर हैं।

तान्या मित्तल

अपनी रईसी और बढ़ा-चढ़ाकर बातें बोलने की वजह से चर्चा में आईं तान्या मित्तल इस हफ्ते शो में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हैं। यही वजह है कि टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 7 पर रहे हैं।

अमाल मलिक

अमाल मलिक सीजन की शुरुआत में काफी तेजी से पॉपुलर हुए थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो फुस्स खिलाड़ी साबित होते दिख रहे हैं। इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में अमाल मलिक नंबर 6 पर रहे हैं।

प्रणित मोरे

घरवालों और बाहरवालों को जमकर एंटरटेन कर रहे प्रणित मोरे की पॉपुलैरिटी बीते कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़ी है। टॉप 10 की लिस्ट में प्रणित इस हफ्ते नंबर 5 पर रहे हैं।

अशनूर कौर

अभिषेक बजाज के साथ रहकर कहें या फिर अपने खुद के दम पर, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में अशनूर कौर इस हफ्ते नंबर 4 पर आ गई हैं। लेकिन क्या वो इससे ऊपर जा पाएंगी? वक्त ही बताएगा।

गौरव खन्ना

सीजन की शुरुआत में लगातार सुस्त खिलाड़ी का तमगा पाते रहे गौरव खन्ना ने जब से गियर बदला है तब से लोगों के दिलों पर छा गए हैं। इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में गौरव नंबर तीन पर हैं।

फरहाना भट

भले ही फरहाना भट घरवालों को कितना ही बुरा भला कहें, लेकिन शायद वो दर्शकों को पसंद आ रही हैं। टॉप 10 की लिस्ट में वो इस हफ्ते नंबर 2 पर काबित हैं।

अभिषेक बजाज

बीते हफ्ते भले ही अभिषेक बजाज की वजह से इतना हंगामा हुआ, लेकिन बावजूद लगातार हो रहे विवादों के वो टॉप 10 की लिस्ट में इस हफ्ते भी नंबर वन पर टिके हुए हैं।

