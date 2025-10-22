Hindustan Hindi News
BB Top 10: अमाल और गौरव को पछाड़कर नंबर 3 पर फरहाना, जानिए इस हफ्ते नंबर 1 पर कौन?

BB Top 10: अमाल और गौरव को पछाड़कर नंबर 3 पर फरहाना, जानिए इस हफ्ते नंबर 1 पर कौन?

Bigg Boss 19 top 10 contestants list: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में हर हफ्ते गणित बदल जाता है। इस हफ्ते जो खिलाड़ी पॉपुलैरिटी लिस्ट में टॉप पर है, अगले हफ्ते हो सकता है कि वो बॉटम में नजर आए। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट।

Puneet ParasharWed, 22 Oct 2025 10:05 AM
1/11

बिग बॉस 19 के टॉप 10 कंटेस्टेंट

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट आ गई है। टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते कौन सा खिलाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में किस पायदान पर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, बशीर अली, फरहाना, तान्या और अमाल मलिक जैसे आपके चहेते कंटेस्टेंट इस हफ्ते टॉप 10 में किस पायदान पर रहे हैं।

2/11

शहबाज बदेशा

घरवालों और बाहरवालों का जमकर मनोरंजन कर रहे कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा टॉप 10 की लिस्ट में दसवें नंबर पर रहे हैं। बीते हफ्ते सलमान खान ने घरवालों को इरिटेट करने के लिए शहबाज को कॉल आउट किया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी गेम बदली भी है।

3/11

मृदुल तिवारी

खबरों के मुताबिक सीजन के नए कप्तान बन चुके मृदुल तिवारी टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 9 पर आए हैं। हालांकि मृदुल भी सीजन के हर बढ़ते हफ्ते के साथ शो में टिके रहने की भरसक कोशिश कर रहे हैं।

4/11

तान्या मित्तल

साड़ी और रईसी वाले किस्सों के साथ-साथ कई अलग-अलग वजहों से घर में और बाहर चर्चा का विषय बनी हुईं तान्या मित्तल लिस्ट में 8वें नंबर पर रही हैं। लेकिन अगले हफ्ते में तान्या की रेटिंग बेहतर होती नजर आ सकती है।

5/11

अशनूर कौर

अशनूर कौर धीरे-धीरे ही सही लेकिन अभिषेक बजाज का हाथ थामकर आगे बढ़ती जा रही हैं। टॉप 10 की लिस्ट में अशनूर कौर को मिली है नंबर 7 की पोजिशन।

6/11

प्रणित मोरे

अशनूर कौर से ठीक ऊपर हैं प्रणित मोरे, जिन्होंने अपनी स्टैंडअप कॉमेडी से घरवालों और बाहर वालों का खूब मनोरंजन किया है। प्रणित अभी भी घर के भीतर रिलेवेंट बने हुए हैं। इस हफ्ते प्रणित लिस्ट में नंबर 6 पर हैं।

7/11

अमाल मलिक

आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते हफ्ते की रेटिंग के आधार पर अमाल मलिक को नंबर 5 पर ही संतोष करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अमाल की रेटिंग बीते हफ्ते में फरहाना को गाली देने और कम एक्टिव रहने के चलते खराब हुई है।

8/11

गौरव खन्ना

लड़ाई-झगड़ों से लेकर राजनीति तक अब हर चीज में एक्टिव दिखने लगे गौरव खन्ना इस हफ्ते लिस्ट में नंबर 4 पर आ गए हैं। लेकिन क्या वो इससे भी ऊपर की पोजिशन पा सकेंगे? जल्द ही साफ हो जाएगा।

9/11

फरहाना भट

घरवालों का चैन और सुकून छीनकर भी खुद आराम की नींद लेने वाली फरहाना भट को इस हफ्ते टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 3 रेटिंग मिली है। फरहाना भट पिछले हफ्ते अमाल के साथ झगड़े और नीलम का लेटर फाड़ने की वजह से चर्चा में रही थीं।

10/11

बशीर अली

हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले बशीर अली इस हफ्ते लिस्ट में नंबर 2 पर आ पहुंचे हैं। बशीर का सही को सही और गलत को गलत कहना दर्शकों को खूब पसंद आया है।

11/11

नंबर वन पर कौन?

बिना वजह का गुस्सा दिखाने और दिमाग का कम इस्तेमाल करने के लिए कोसे गए कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट में बाजी मार ली है और बाकी 13 खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए वो नंबर वन पर डटे हुए हैं।

Bigg Boss 19