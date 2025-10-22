BB Top 10: अमाल और गौरव को पछाड़कर नंबर 3 पर फरहाना, जानिए इस हफ्ते नंबर 1 पर कौन?

बिग बॉस 19 के टॉप 10 कंटेस्टेंट

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 की इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट आ गई है। टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने एक पोस्ट में बताया है कि इस हफ्ते कौन सा खिलाड़ी टॉप 10 की लिस्ट में किस पायदान पर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, बशीर अली, फरहाना, तान्या और अमाल मलिक जैसे आपके चहेते कंटेस्टेंट इस हफ्ते टॉप 10 में किस पायदान पर रहे हैं।