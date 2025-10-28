BB 19: नंबर वन पर घर का यह बवाली कंटेस्टेंट, दिमाग चकरा देगी इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

बिग बॉस 19 का पिछला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा और हालिए एपिसोड में भी दर्शकों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस हफ्ते सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है और यही वजह बने अभिषेक बजाज। उधर फरहाना और मालती के चलते घर में ढेर सारा एक्शन हुआ। सभी खिलाड़ी दर्शकों को एंटरटेन करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन जगह बना पाया है? चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट।
बावजूद सभी को जमकर एंटरटेन करने के, शहबाज बदेशा टॉप 10 की लिस्ट में आखिरी पायदान पर हैं। ज्यादातर वक्त अमाल मलिक के साथ नजर आने वाले शहबाज घरवालों के साथ-साथ बाहर वालों को भी खूब पसंद आते हैं।
बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ट कंटेस्टेंट आईं मालती चाहर ने आते ही घर में खलबली मचा दी थी। मालती चाहर की वजह से घर के समीकरण तो बदले, लेकिन वो लोगों के दिलों पर राज करने में नाकाम रही हैं। टॉप 10 लिस्ट में वह 9वें नंबर पर रही हैं।
घर के सबसे कमजोर खिलाड़ियों में गिने जाने वाले मृदुल तिवारी ने ठान लिया है कि वो खुद को साबित करके रहेंगे। लेकिन फिलहाल कप्तान साहब तो 8वीं पोजिशन पर संतोष करना पड़ा है।
बात-बात पर किसी नई चीज की फैक्ट्री लगा देने की धौंस देने वालीं तान्या मित्तल की गप्पें और साड़ियां अब लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। टॉप 10 की लिस्ट में तान्या मित्तल नंबर 7 पर इस हफ्ते नंबर रही हैं।
हर मुद्दे पर स्टैंड लेकर और घर के लड़ाई झगड़ों में अपना ओपनियन देने के साथ-साथ प्रणित ने अपनी स्टैंडअप कॉमेडी के जरिए घरवालों को एंटरटेन भी किया है। प्रणित की रेटिंग में तेजी से सुधार आया है, और इस हफ्ते वो नंबर 6 पर रहे हैं।
बात करें लड़कियों में काफी पॉपुलर हो चुके अमाल मलिक की, तो बीते कुछ हफ्तों से ज्यादातर वक्त घर में शांत दिखे अमाल की रेटिंग गिरी है और वह नंबर 5 पर रहे हैं।
ज्यादातर वक्त अभिषेक बजाज के साथ ही दिखाई पड़ने वाली अशनूर अपनी अलग पहचान तो नहीं बना पाई हैं, लेकिन फिर भी उनके फैंस ने उन्हें टॉप 10 की लिस्ट में चौथी पोजिशन दिला दी है।
अपने कहे मुताबिक गौरव खन्ना ने अपना गियर चेंज किया है और अब जब शो आधे से ज्यादा सफर तय कर चुका है, तो गौरव खन्ना नंबर 3 की पोजिशन पर आ पहुंचे हैं।
गौरव खन्ना की वजह से भले ही इस हफ्ते पूरा घर नॉमिनेट हुआ हो, लेकिन शायद इससे फरहाना भट को खास फर्क नहीं पड़ेगा। वजह यह है कि इस हफ्ते वो पॉपुलैरिटी लिस्ट में नंबर 2 पर काबिज हैं।
अब बात करेत हैं घर के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट की। अभिषेक बजाज भले ही पूरे घर को नॉमिनेट करवाने की वजह बने हों। भले ही उनकी वजह से घर में आए दिन बवाल होतें हों, लेकिन वो इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। कुनिका सदानंद को इस लिस्ट में 12वीं और नीलम गिरी को 11वीं पोजिशन मिली है।