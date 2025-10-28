BB 19: नंबर वन पर घर का यह बवाली कंटेस्टेंट, दिमाग चकरा देगी इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

बिग बॉस 19 की इस हफ्ते की टॉप 10 लिस्ट

बिग बॉस 19 का पिछला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा और हालिए एपिसोड में भी दर्शकों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस हफ्ते सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया गया है और यही वजह बने अभिषेक बजाज। उधर फरहाना और मालती के चलते घर में ढेर सारा एक्शन हुआ। सभी खिलाड़ी दर्शकों को एंटरटेन करने की खूब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन जगह बना पाया है? चलिए जानते हैं पूरी लिस्ट।