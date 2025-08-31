Bigg Boss 19: पहले हफ्ते ही दर्शकों का फेवरेट बना ये कंटेस्टेंट, नंबर 1 पर बनाई जगह, जानें दूसरे नंबर पर कौन?

बिग बॉस 19

'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शो में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ लगाई। सलमान ने जहां कुछ कंटेस्टेंट के गेम की तारीफ की तो वहीं, कईयों को क्लास लगाई। इसी बीच अब शो के 5 कंटेस्टेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन नंबर 1 पर है और कौन इस लिस्ट से बाहर।