Bigg Boss 19 These 5 Contestants Are Top In Twitter Gaurav Khanna No 1 Know Who Is Last In List Bigg Boss 19: पहले हफ्ते ही दर्शकों का फेवरेट बना ये कंटेस्टेंट, नंबर 1 पर बनाई जगह, जानें दूसरे नंबर पर कौन?
Bigg Boss 19: पहले हफ्ते ही दर्शकों का फेवरेट बना ये कंटेस्टेंट, नंबर 1 पर बनाई जगह, जानें दूसरे नंबर पर कौन?

'बिग बॉस 19' लगातार सुर्खियोंमें बना हुआ है। इस शो में आते ही कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। कंटेस्टेंट ने अपने गेम के आगे रिश्तों को भी ताख पर रख दिया।

Priti KushwahaSun, 31 Aug 2025 01:01 PM
1/7

बिग बॉस 19

'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शो में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ लगाई। सलमान ने जहां कुछ कंटेस्टेंट के गेम की तारीफ की तो वहीं, कईयों को क्लास लगाई। इसी बीच अब शो के 5 कंटेस्टेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन नंबर 1 पर है और कौन इस लिस्ट से बाहर।

2/7

गौरव खन्ना

पहले ही वीक में bigboss__khabriii ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि ट्विटर यानी एक्स पर 'बिग बॉस 19' के 5 कंटेस्टेंट टेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर गौरव खन्ना हैं।

3/7

बसीर अली

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बसीर अली। शो में बसीर भी अपने गेम को काफी शानदार तरीके से खेल रहे हैं।

4/7

अमाल मलिक

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिंगर अमाल मलिक। अमाल भी फुल ऑन गेम खेल रहे हैं। घर में उनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है।

5/7

अशनूर कौर

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर चौथे नंबर पर हैं। अशनूर और गौरव की दोस्ती घर में काफी देखने को मिल रही है।

6/7

मृदुल तिवारी

वहीं, आखिरी यानी पांचवे नंबर पर मृदुल तिवारी हैं।

7/7

बिग बॉस 19 सलमान खान

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी ने एंट्री की है।

