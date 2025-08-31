Bigg Boss 19: पहले हफ्ते ही दर्शकों का फेवरेट बना ये कंटेस्टेंट, नंबर 1 पर बनाई जगह, जानें दूसरे नंबर पर कौन?

'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार काफी धमाकेदार रहा। शो में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को जमकर लताड़ लगाई। सलमान ने जहां कुछ कंटेस्टेंट के गेम की तारीफ की तो वहीं, कईयों को क्लास लगाई। इसी बीच अब शो के 5 कंटेस्टेंट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कौन नंबर 1 पर है और कौन इस लिस्ट से बाहर।
पहले ही वीक में bigboss__khabriii ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि ट्विटर यानी एक्स पर 'बिग बॉस 19' के 5 कंटेस्टेंट टेंड कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर गौरव खन्ना हैं।
इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बसीर अली। शो में बसीर भी अपने गेम को काफी शानदार तरीके से खेल रहे हैं।
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर सिंगर अमाल मलिक। अमाल भी फुल ऑन गेम खेल रहे हैं। घर में उनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है।
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर चौथे नंबर पर हैं। अशनूर और गौरव की दोस्ती घर में काफी देखने को मिल रही है।
वहीं, आखिरी यानी पांचवे नंबर पर मृदुल तिवारी हैं।
बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, बसीर अली, अशनूर कौर, अवेज दरबार, नगमा मिराजकर, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, नेहल चुडासमा, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, नतालिया जानोसजेक, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी ने एंट्री की है।