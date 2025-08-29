बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल को लोग क्यों कह रहे नकली? ये 6 बयान हैं वजह

बिग बॉस 19 की सदस्य तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से छाई हुई हैं। उनके बयानों की वजह से घर के सदस्यों से लेकर कई दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनका मजाक बना रहे हैं।
तान्या मित्तल घर के अंदर बातों-बातों में बता चुकी हैं कि वो अपने शहर में सिक्योरिटी के साथ चलती हैं। उन्हें इस चीज पर काफी गर्व है कि वो साड़ी पहनकर बिग बॉस तक पहुंची हैं। वो कहती हैं कि घर के अंदर उन्हें काम करता देख उनके मां-बाप को काफी बुरा लगेगा। आज हम आपको तान्या के ऐसे ही बयानों के बारे में बता रहे हैं जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है।
एक एपिसोड में तान्या जिशान कादरी, अशनूर कौर समेत कुछ और घरवालों से बात कर रही होती हैं। उनके बॉडीगार्ड्स को लेकर सवाल होता है तो तान्या कहती हैं कि कुंभ में उनके बॉडीगार्ड्स ने 100 लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने कहा कि बॉडीगार्ड्स ने पुलिसवालों की जान बचाई थी।
एक बातचीत के दौरान तान्या मित्तल ने दावा किया था कि लोगों के लिए बॉडीगार्ड्स रखना बड़ी बात हो सकती है। उनके लिए ये नॉर्मल है। उनके घर में शुरू से बॉडीगॉर्ड्स रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके ज्यादा शौक तो हैं नहीं, वो पार्टी तो करती नहीं हैं, तो उन्हें शौक है बॉडीगार्ड्स रखने का।
तान्या मित्तल का ये कमेंट जैसे ही वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर कई लोगों उन्हेंन ट्रोल किया था। वायरल वीडियो पर एक यूजर ने लिखा- बचाया कम था, तमाशा ज्यादा किया था आपने मोहतरमा। एक दूसरे यूजर ने इस बात पर तान्या को नकली बताया था। एक ने लिखा था- फेंको-फेंको, अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तान्या मित्तल को चार दिन में ही सोशल मीडिया यूजर्स ने नकली बता दिया है।
तान्या मित्तल कई बार बातों-बातों में कह चुकी हैं कि वो अपने कल्चर को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। प्रणित मोरे के साथ एक बातचीत के दौरान तान्या ने कहा था कि उनके लिए ये अचीवमेंट है कि वो साड़ी पहनकर बिग बॉस तक पहुंचीं। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में लोग जगह बनाने के लिए खुद को बदलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा। तान्या जिस तरह से साड़ी पहनने को लेकर बात करती हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ट्रोल करते हैं।
तान्या का एक और वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में तान्या घरवालों से कहती नजर आ रही थीं कि उन्हें मैम या बॉस कहकर बुलाएं। उन्होंने कहा कि उनके घर में लोग उन्हें बॉस बुलाते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें अच्छा लगता था कि लोग उन्हें बॉस बुलाएं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को लोग बॉस नहीं कहते हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि लोग उन्हें बॉस बुलाएं।
कुनिका सदानंद के साथ तान्या किचन में सब्जियां काट रही होती हैं। सब्जियां काटते हुए वो कहती हैं कि कोई भी पिता बेटी को इतना स्ट्रगल करते नहीं देख सकता जितना वो कर रही हैं। वो कहती हैं कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा मुझे झाड़ू-पोछा करते देख। उन्होंने कहा कि उनके मेरा बिग बॉस में आना उन्हें तो स्ट्रगल ही लग रहा होगा।
बीते एपिसोड में तान्या मित्तल कैमरे के आगे रोती नजर आईं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी मां की याद आ रही है। अपनी मां को संबोधित करते हुए तान्या ने कहा कि वो दो दिन से बर्तन धो रही हैं। साबुन से उनके हाथों में जलन होती है। वो तब भी ये कर रही हैं ताकि लोग उन्हें टोकें नहीं।