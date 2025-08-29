बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल को लोग क्यों कह रहे नकली? ये 6 बयान हैं वजह

साड़ी पहनकर आना अचीवमेंट

तान्या मित्तल कई बार बातों-बातों में कह चुकी हैं कि वो अपने कल्चर को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। प्रणित मोरे के साथ एक बातचीत के दौरान तान्या ने कहा था कि उनके लिए ये अचीवमेंट है कि वो साड़ी पहनकर बिग बॉस तक पहुंचीं। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में लोग जगह बनाने के लिए खुद को बदलते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ा। तान्या जिस तरह से साड़ी पहनने को लेकर बात करती हैं, सोशल मीडिया पर कई लोग उन्हें ट्रोल करते हैं।