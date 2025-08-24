Bigg Boss 19 Salman Khan introduce 16 contestants know about each of them Bigg Boss 19: शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने ली एंट्री, जानिए किस वजह से फेमस हैं ये सदस्य
Bigg Boss 19: शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने ली एंट्री, जानिए किस वजह से फेमस हैं ये सदस्य

Bigg Boss 19 Contestants: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ में पांच एक्टर्स और पांच इन्फ्लुएंसर्स ने एंट्री ली है। इसके अलावा, तीन मॉडल्स और एक सिंगर नजर आने वाले हैं।

Vartika TolaniSun, 24 Aug 2025 10:54 PM
बिग बॉस 19

बिग बॉस 19 का आगाज हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी शो में टीवी, बॉलीवुड, सोशल मीडिया और मॉडलिंग की दुनिया से कई नामी चेहरे शामिल हुए हैं। आइए आपको इन कंटेस्टेंट्स के नाम और वो क्यों फेमस हैं ये बताते हैं।

अश्नूर कौर - पहली कंटेस्टेंट

एक्ट्रेस अश्नूर कौर ने साल 2009 में टेलीविजन से अपना करियर शुरू किया था। कम उम्र में ही उन्होंने झांसी की रानी, साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है और पटियाला बेब्स जैसे हिट शोज से पहचान बना ली थी और अब वह बिग बॉस का हिस्सा बन गई हैं।

जीशान कादरी

जीशान कादरी को सबसे ज्यादा पहचान फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से मिली। उन्होंने इसमें लेखक, अभिनेता और निर्देशक के तौर पर काम किया था और अब वह बिग बॉस के घर में अपना दमखम दिखाने पहुंचे हैं।

तान्या मित्तल

तान्या मित्तल मॉडल और ब्यूटी क्वीन रह चुकी हैं। उन्हें मिस इंडिया रनर-अप का खिताब भी मिल चुका है। फैशन वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अच्छी लोकप्रियता हासिल की है।

नगमा मिराजकर

नगमा मिराजकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अपने फैशन सेंस और लाइफस्टाइल वीडियोज के लिए जानी जाती हैं। अवेज दरबार की पार्टनर होने की वजह से भी वह हमेशा सुर्खियों में रहती हैं।

अवेज दरबार

अवेज दरबार सोशल मीडिया की दुनिया का जाना-पहचाना नाम है। डांस और म्यूजिक वीडियोज से पॉपुलर हुए अवेज ने लाखों फॉलोअर्स बनाए हैं। वह मशहूर म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार के बेटे हैं और अपने कूल अंदाज और क्रिएटिव कंटेंट की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं।

नेहल चुडासमा

नेहल चुडासमा एक जानी-मानी मॉडल और ब्यूटी क्वीन हैं, जिन्हें मिस दिवा यूनिवर्स 2018 का ताज मिल चुका है। फिटनेस और ग्लैमरस लुक्स के लिए मशहूर नेहल ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इंडस्ट्री में जगह बनाई है।

बेसिर बॉब

अंगार उर्फ बेसिर बॉब यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हैं। एमटीवी रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे शोज से उन्होंने पहचान बनाई है। अपनी एग्रेसिव पर्सनालिटी और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन्स की वजह से बेसिर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं।

अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज टीवी और फिल्मों दोनों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। उन्होंने 'परीक्षा पे चर्चा', 'दिल देके देखो' जैसे शोज से पहचान बनाई और बाद में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' में भी नजर आए हैं।

गौरव खन्ना

गौरव खन्ना छोटे पर्दे के मशहूर एक्टर हैं, जिन्हें घर-घर में 'अनुपमा' सीरियल के अनुज कपाड़िया के किरदार ने पॉपुलर बना दिया है। अपने रोमांटिक अंदाज और सुलझे हुए नेचर की वजह से उन्होंने दर्शकों के बीच जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई है।

नतालिया जानोसजेक

नतालिया जानोसजेक पोलैंड की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अच्छा नाम बनाया है। वे Chicken Curry Law और The Battle of Saragarhi जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपनी इंटरनेशनल बैकग्राउंड और ग्लैमरस स्टाइल की वजह से बिग बॉस के घर में उनका सफर बेहद दिलचस्प और मनोरंजक रहने वाला है।

प्रणित मोरे

प्रणित मोरे मराठी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं। वे कई मराठी सीरियल्स और रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाले प्रणित अब बिग बॉस के घर में एक नया रंग जमाने वाले हैं।

फरहाना भट्ट

फरहाना भट्ट कश्मीर की खूबसूरत अदाकारा हैं। फरहाना ने टीवी शोज और मॉडलिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई है।

नीलम गिरि

नीलम गिरि भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस एक्ट्रेस हैं। उनकी अदाएं और डांस नंबर्स दर्शकों को खूब पसंद आते हैं। नीलम का बिंदास अंदाज और एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी बिग बॉस के घर में खूब रंग जमाने वाली है।

कुनिका सदानंद

कुनिका सदानंद टीवी और फिल्मों की जानी-मानी अदाकारा हैं। वह अपने दमदार नेगेटिव और कैरेक्टर रोल्स के लिए मशहूर रही हैं। उन्होंने लंबे समय तक छोटे पर्दे पर राज किया है और अपनी एक्टिंग से पहचान बनाई है।

मृदुल तिवारी

मृदुल तिवारी सोशल मीडिया पर एक जाना-पहचाना नाम हैं, जो अपने कॉमेडी और रिलेटेबल कंटेंट की वजह से यूथ के बीच पॉपुलर हैं। उनके मजेदार वीडियो और देसी अंदाज ने उन्हें काफी फैन फॉलोइंग दिलाई है।

अमाल मलिक

अमाल मलिक बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर हैं। अमाल ने कई सुपरहिट गाने दिए हैं। वे अपनी मेलोडियस धुनों और रोमांटिक ट्रैक्स की वजह से युवाओं के फेवरेट रहे हैं।

