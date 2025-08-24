Bigg Boss 19: शो में 16 कंटेस्टेंट्स ने ली एंट्री, जानिए किस वजह से फेमस हैं ये सदस्य

नतालिया जानोसजेक

नतालिया जानोसजेक पोलैंड की मशहूर एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी अच्छा नाम बनाया है। वे Chicken Curry Law और The Battle of Saragarhi जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपनी इंटरनेशनल बैकग्राउंड और ग्लैमरस स्टाइल की वजह से बिग बॉस के घर में उनका सफर बेहद दिलचस्प और मनोरंजक रहने वाला है।