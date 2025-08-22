‘बिग बॉस 19’ के सेट की 7 तस्वीरें, सलमान खान ने शुरू की शूटिंग

'बिग बॉस 19' की शूटिंग शुरू हो गई है। शो के होस्ट सलमान खान सेट पर पहुंच गए हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहां देखिए घर और सलमान की तस्वीरें।
सलमान खान इस बार ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में नजर आए हैं। ब्लैक सूट, ब्लैक शर्ट और उनके सिग्नेचर ब्रेसलेट ने उनके लुक को और दमदार बना दिया।
"बिग बॉस 19" का सेट किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं लग रहा। विशाल दरवाजे, गोल्डन आर्किटेक्चर और शाही डिजाइन इस बार का मुख्य आकर्षण है।
सेट पर बड़े अक्षरों में ‘BB’ लिखा हुआ है, जो शो की पहचान को और भव्य अंदाज में पेश करता है।
सेट के एक हिस्से में एक बहुत बड़ी फीनिक्स बर्ड की मूर्ति लगी है। यह "पुनर्जन्म" और "नए शुरुआत" का प्रतीक माना जा रहा है।
शो के सेट पर एक विशाल लाल शेर की मूर्ति लगी है, जो पावर और रॉयल्टी का एहसास कराती है और इस बार की थीम भी डेमोक्रेसी है।
"बिग बॉस 19" का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होगा। शो 9 बजे जियो हॉटस्टार पर आएगा और 10.30 बजे कलर्स पर आएगा।