Bigg Boss 19 Photos Salman Khan Started Shooting Reality show ‘बिग बॉस 19’ के सेट की 7 तस्वीरें, सलमान खान ने शुरू की शूटिंग
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोमनोरंजन‘बिग बॉस 19’ के सेट की 7 तस्वीरें, सलमान खान ने शुरू की शूटिंग

‘बिग बॉस 19’ के सेट की 7 तस्वीरें, सलमान खान ने शुरू की शूटिंग

‘बिग बॉस 19’ की शूटिंग शुरू हो गई है। अभी तक कंटेस्टेंट्स की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन सेट की तस्वीरें आ गई हैं। यहां देखिए सलमान और सेट की 7 तस्वीरें।

Vartika TolaniFri, 22 Aug 2025 06:53 PM
1/7

बिग बॉस 19

'बिग बॉस 19' की शूटिंग शुरू हो गई है। शो के होस्ट सलमान खान सेट पर पहुंच गए हैं और उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। यहां देखिए घर और सलमान की तस्वीरें।

2/7

सलमान खान का नया लुक

सलमान खान इस बार ऑल-ब्लैक फॉर्मल लुक में नजर आए हैं। ब्लैक सूट, ब्लैक शर्ट और उनके सिग्नेचर ब्रेसलेट ने उनके लुक को और दमदार बना दिया।

3/7

ग्रैंड और रॉयल सेट डिजाइन

"बिग बॉस 19" का सेट किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं लग रहा। विशाल दरवाजे, गोल्डन आर्किटेक्चर और शाही डिजाइन इस बार का मुख्य आकर्षण है।

4/7

BB लोगो की नई झलक

सेट पर बड़े अक्षरों में ‘BB’ लिखा हुआ है, जो शो की पहचान को और भव्य अंदाज में पेश करता है।

5/7

फीनिक्स बर्ड की थीम

सेट के एक हिस्से में एक बहुत बड़ी फीनिक्स बर्ड की मूर्ति लगी है। यह "पुनर्जन्म" और "नए शुरुआत" का प्रतीक माना जा रहा है।

6/7

लाल शेर की मूर्ति

शो के सेट पर एक विशाल लाल शेर की मूर्ति लगी है, जो पावर और रॉयल्टी का एहसास कराती है और इस बार की थीम भी डेमोक्रेसी है।

7/7

कब शुरू होगा शो?

"बिग बॉस 19" का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होगा। शो 9 बजे जियो हॉटस्टार पर आएगा और 10.30 बजे कलर्स पर आएगा।

Bigg Boss 19 Salman Khan