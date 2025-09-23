Bigg Boss 19: 'जेब्रा' से लेकर 'राजमाता' तक, घरवालों ने एक दूसरे को दे रखे हैं ये मजेदार नाम

घरवालों ने एक दूसरे को दे रखे हैं ये निकनेम

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में खिलाड़ियों ने कभी प्यार से तो कभी गुस्से से नफरत में एक दूसरे को अलग-अलग नाम दे रखे हैं। यह काफी हद तक वैसा है जैसा क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए उनके नाम बिगाड़ते हैं या फिर उन्हें कोई और अतरंगी सा नाम दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस 19 के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कौन से नाम दिए हुए हैं।