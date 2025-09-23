Bigg Boss 19: 'जेब्रा' से लेकर 'राजमाता' तक, घरवालों ने एक दूसरे को दे रखे हैं ये मजेदार नाम

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में खिलाड़ियों ने कभी प्यार से तो कभी गुस्से से नफरत में एक दूसरे को अलग-अलग नाम दे रखे हैं। यह काफी हद तक वैसा है जैसा क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए उनके नाम बिगाड़ते हैं या फिर उन्हें कोई और अतरंगी सा नाम दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं बिग बॉस 19 के खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कौन से नाम दिए हुए हैं।
किचन पर कब्जा रखने वाली कुनिका सदानंद ने कभी परवरिश के नाम पर तो कभी संस्कारों के नाम पर घरवालों को लताड़ा है। ज्यादातर वक्त सौतेली मां जैसा बर्ताव करने वाली कुनिका को घरवालों ने प्यार से 'राजमाता' नाम दिया है।
प्रणित मोरे ने बिग बॉस हाउस में कदम रखते ही अपने रंग-रूप का मजाक खुद ही बना दिया था। लेकिन अब घरवालों ने उन्हें पीठ-पीछे इस पर रोस्ट करना शुरू कर दिया है। अमाल व अन्य खिलाड़ी प्रणित को उनके रंग और सफेद-काले कपड़े पहनने की वजह से 'जेब्रा' नाम दे दिया है।
तान्या मलिक ने बिग बॉस हाउस में हमेशा की अपनी रईसी का ढोल पीटा है। इसी वजह से घरवालों ने कभी उन्हें 'अरबपति' तो कभी 'औकात के बाहर' कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया है।
फरहाना भट घर में एक पीस एक्टिविस्ट का झंडा लेकर आई थीं, लेकिन अब ज्यादातर वक्त लड़ाई झगड़ा करती नजर आती हैं। उनके गुस्सैल रवैये की वजह से घरवालों ने प्रणित के साथ नाम जोड़कर उन्हें हैशटैग 'पिरहाना' नाम दिया है। बता दें कि पिरहाना एक मांसाहारी हमलावर मछली होती है।
आवेज दरबार बिग बॉस हाउस में अलग-अलग वजहों से रोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उनके डांस की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। घरवाले गुस्से में अक्सर उन्हें 'डांसर' कहकर लताड़ते हैं।
टीवी शो YRKKH का हिस्सा रह चुकीं एक्ट्रेस अशनूर कौर का कैप्टन्सी टास्क के दौरान अभिषेक को जिताने का अहसान जताना घरवालों को पसंद नहीं आया और घरवालों ने उन्हें 'चीटर' या 'अहसान जताने वाली' नाम दे दिया।
अभिषेक बजाज को जहां फरहाना ने 'अंडा चोर' नाम दिया था, तो वहीं अमाल मलिक ने उन्हें उनके आउटफिट की वजह से होटल मैनेजर कहा था।
बिग बॉस हाउस के सबसे मशहूर खिलाड़ियों में से एक जीशान कादरी को घरवालों ने 'डॉन' कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया है। जब वो कोई काम नहीं कर पाते हैं तो नीलम-तान्या उन्हें छेड़ती हैं- क्या डॉन बनेगा रे तू।
बिग बॉस हाउस में सस्ती शुरुआत करने वाली नीलम ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन सबके लिए कुछ ना कुछ करके तारीफें लूटने और गुड बुक्स में रहने की कोशिश के चलते घरवालों ने उन्हें 'पीपल प्लीजर' और 'तेली' कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया है।
सीजन की शुरुआत में ही मृदुल तिवारी को कुनिका सदानंद ने 'बिन पेंदे का लोटा' कहा था, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ मृदुल ने इस मामले को हैंडल किया, उससे दोबारा किसी की उन्हें कोई नाम देने की हिम्मत नहीं हुई।