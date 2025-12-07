BB19: गौरव को पछाड़ वोटिंग में आगे निकला ये कंटेस्टेंट, क्या सही है विनर को लेकर फैंस का अनुमान!

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटों में इस सीजन के विनर का नाम सामने आ जाएगा। ऐसे में हर किसी की धड़कन काफी तेज हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इस सीजन का ताज किसके सिर पर सजेगा। खैर इन सबके बीच अब फिनाले से पहले टॉप 5 फाइनलिस्ट की वोटिंग ट्रेंड रिपोर्ट सामने आ गई है। तो चलिए जानते हैं कौन आगे चल रहा है...
बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले से पहले वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं। BiggBoss_Tak के इंस्टाग्राम रिपोर्ट के अनुसार, फरहाना भट्ट नंबर पर चल रही हैं।
वोटिंग ट्रेंड में दूसरे नंबर पर गौरव खन्ना चल रहे हैं। हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि विनर की ट्रॉफी उनके हाथ लगेगी।
लिस्ट में अमाल तीसरे पर आ गए हैं, जो कल तक लास्ट में थे।
चौथे नंबर पर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे हैं। प्रणित का गेम शो का गेम आखिरी में काफी अच्छा होने लगा था।
तान्या इस लिस्ट में पांचवें पर हैं। तान्या को बिग बॉस की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। आखिरी वक्त पर गेम पलट सकता है।