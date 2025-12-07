BB19: गौरव को पछाड़ वोटिंग में आगे निकला ये कंटेस्टेंट, क्या सही है विनर को लेकर फैंस का अनुमान!

Hindustan Hindi News
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBB19: गौरव को पछाड़ वोटिंग में आगे निकला ये कंटेस्टेंट, क्या सही है विनर को लेकर फैंस का अनुमान!

सभी जानना चाहते हैं कि इस सीजन का ताज किसके सिर पर सजेगा। खैर इन सबके बीच अब फिनाले से पहले टॉप 5 फाइनलिस्ट की वोटिंग ट्रेंड रिपोर्ट सामने आ गई है।

Priti KushwahaDec 07, 2025 03:24 pm IST
गौरव खन्ना को पछाड़ आगे निकला ये कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटों में इस सीजन के विनर का नाम सामने आ जाएगा। ऐसे में हर किसी की धड़कन काफी तेज हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इस सीजन का ताज किसके सिर पर सजेगा। खैर इन सबके बीच अब फिनाले से पहले टॉप 5 फाइनलिस्ट की वोटिंग ट्रेंड रिपोर्ट सामने आ गई है। तो चलिए जानते हैं कौन आगे चल रहा है...

फरहाना भट्ट

बिग बॉस 19 ग्रैंड फिनाले से पहले वोटिंग ट्रेंड सामने आए हैं। BiggBoss_Tak के इंस्टाग्राम रिपोर्ट के अनुसार, फरहाना भट्ट नंबर पर चल रही हैं।

गौरव खन्ना

वोटिंग ट्रेंड में दूसरे नंबर पर गौरव खन्ना चल रहे हैं। हालांकि, फैंस को उम्मीद है कि विनर की ट्रॉफी उनके हाथ लगेगी।

वीकेंड पर साफ बच गए अमाल मलिक

लिस्ट में अमाल तीसरे पर आ गए हैं, जो कल तक लास्ट में थे।

प्रणित मोरे

चौथे नंबर पर स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणित मोरे हैं। प्रणित का गेम शो का गेम आखिरी में काफी अच्छा होने लगा था।

तान्या मित्तल

तान्या इस लिस्ट में पांचवें पर हैं। तान्या को बिग बॉस की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। आखिरी वक्त पर गेम पलट सकता है।

Bigg Boss 19 gaurav khanna tanya mittal