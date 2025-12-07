BB19: गौरव को पछाड़ वोटिंग में आगे निकला ये कंटेस्टेंट, क्या सही है विनर को लेकर फैंस का अनुमान!

गौरव खन्ना को पछाड़ आगे निकला ये कंटेस्टेंट

Bigg Boss 19 Grand Finale: 'बिग बॉस 19' का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटों में इस सीजन के विनर का नाम सामने आ जाएगा। ऐसे में हर किसी की धड़कन काफी तेज हैं। सभी जानना चाहते हैं कि इस सीजन का ताज किसके सिर पर सजेगा। खैर इन सबके बीच अब फिनाले से पहले टॉप 5 फाइनलिस्ट की वोटिंग ट्रेंड रिपोर्ट सामने आ गई है। तो चलिए जानते हैं कौन आगे चल रहा है...