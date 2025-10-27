BB 19: बसीर-नेहल के एविक्शन से आएंगे ये 7 बड़े बदलाव, इन घरवालों के रिश्तों की हिल गई नींव

कुनिका सदानंद की आएगी शामत

जाते-जाते फरहाना और नेहल के बीच जो बातें हुईं, उससे साफ है कि अब कुनिका की खैर नहीं है। फरहाना ने कुनिका से कहा कि इस औरत (कुनिका) पर कभी यकीन मत करना। नेहल के जाने के बाद फरहाना ने तान्या से साफ कहा कि वो अब कुनिका को छोड़ेंगी नहीं। हालातों को ध्यान में रखते देख तान्या ने उन्हें समझाया भी कि वो उम्र में काफी बड़ी हैं, इसलिए जो बोलें सोच समझ कर बोलें।