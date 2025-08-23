जिम से लेकर बेडरूम तक, तस्वीरों में देखें कैसा होगा बिग बॉस 19 का घर

बिग बॉस 19 के घर का इनसाइड लुक

बिग बॉस टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। हर साल फैंस ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि घर कैसा दिखने वाला है। कलर्स टीवी ने बिग बॉस 19 के घर का इनसाइड लुक रिवील कर दिया है। इस साल आपको घर से नेचर का फील आएगा।