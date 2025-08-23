Bigg Boss 19 Inside Pictures House Look Revealed Wooden Jungle Like Theme Salman Khan Reality Show जिम से लेकर बेडरूम तक, तस्वीरों में देखें कैसा होगा बिग बॉस 19 का घर
जिम से लेकर बेडरूम तक, तस्वीरों में देखें कैसा होगा बिग बॉस 19 का घर

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 शुरू होने वाला है। इस साल घर कैसा दिखेगा कलर्स टीवी ने रिवील कर दिया है। आइए देखते हैं घर के अंदर की तस्वीरें।

Harshita PandeySat, 23 Aug 2025 07:44 PM
1/8

बिग बॉस 19 के घर का इनसाइड लुक

बिग बॉस टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। हर साल फैंस ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि घर कैसा दिखने वाला है। कलर्स टीवी ने बिग बॉस 19 के घर का इनसाइड लुक रिवील कर दिया है। इस साल आपको घर से नेचर का फील आएगा।

2/8

घर की एंट्री

बिग बॉस के एंट्री पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे लगे हुए हैं। ये लट्ठे ट्रायंगुलर शेप में रखे गए हैं। इन्हीं के ऊपर बीबी का बड़ा सा साइन बोर्ड नजर आ रहा है।

3/8

आउटडोर सिटिंग

आउटडोर सिटिंग के पास जिम घर के गार्डन एरिया में लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। आउटडोर सिटिंग के पास ही जिम एरिया भी बनाया गया है। आउटडोर सिटिंग एरिया और जिम एरिया के ऊपर बड़ा-बड़ा बिग बॉस लिखा है।

4/8

लिविंग एरिया

घर का लिविंग एरिया बहुत ही कलरफुल है। लिविंग एरिया में टीवी के सामने रंगबिरंगे सोफे लगे हैं। लिविंग रूम में कुछ बड़े-बड़े जानवर बनाए गए हैं। लिविंग एरिया में लकड़ी के मोटे तने पर नकली तोते भी बिठाए गए हैं।

5/8

गार्डन एरिया

गार्डन एरिया में कंटेस्टेंट्स के लिए एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूर के पास बीन बैग्स है। गार्डन में एक बेंच, दो कॉफी टेबल और कुर्सियां लगी हैं। गार्डन में शेर का चेहरा लगा है।

6/8

बेडरूम

बेडरूम इस बार का बेहद खूबसूरत है। बेडरूम में डबल बेड्स पड़े हैं। रूम में एक रंगीन खंभा है उसके आसपास बैठने का एरिया है। बेडरूम में बहुत सी लाइट्स लगी हैं।

7/8

किचन

किचन में एक दीवार पर बड़े-बड़े बेलन बने हैं। किचन में बड़े-बड़े बल्ब्स लगे हैं जो किचन की रौनक को बढ़ा रहे हैं।

8/8

असेंबली रूम

घर में एक नया हिस्सा जुड़ा है। घर में असेंबली रूम होगा जहां घर के मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बार बनेगी घरवालों की सरकार।

