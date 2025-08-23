जिम से लेकर बेडरूम तक, तस्वीरों में देखें कैसा होगा बिग बॉस 19 का घर

बिग बॉस टीवी की दुनिया का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। हर साल फैंस ये जानने के लिए उत्साहित होते हैं कि घर कैसा दिखने वाला है। कलर्स टीवी ने बिग बॉस 19 के घर का इनसाइड लुक रिवील कर दिया है। इस साल आपको घर से नेचर का फील आएगा।
बिग बॉस के एंट्री पर बड़े-बड़े लकड़ी के लट्ठे लगे हुए हैं। ये लट्ठे ट्रायंगुलर शेप में रखे गए हैं। इन्हीं के ऊपर बीबी का बड़ा सा साइन बोर्ड नजर आ रहा है।
आउटडोर सिटिंग के पास जिम घर के गार्डन एरिया में लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। आउटडोर सिटिंग के पास ही जिम एरिया भी बनाया गया है। आउटडोर सिटिंग एरिया और जिम एरिया के ऊपर बड़ा-बड़ा बिग बॉस लिखा है।
घर का लिविंग एरिया बहुत ही कलरफुल है। लिविंग एरिया में टीवी के सामने रंगबिरंगे सोफे लगे हैं। लिविंग रूम में कुछ बड़े-बड़े जानवर बनाए गए हैं। लिविंग एरिया में लकड़ी के मोटे तने पर नकली तोते भी बिठाए गए हैं।
गार्डन एरिया में कंटेस्टेंट्स के लिए एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूर के पास बीन बैग्स है। गार्डन में एक बेंच, दो कॉफी टेबल और कुर्सियां लगी हैं। गार्डन में शेर का चेहरा लगा है।
बेडरूम इस बार का बेहद खूबसूरत है। बेडरूम में डबल बेड्स पड़े हैं। रूम में एक रंगीन खंभा है उसके आसपास बैठने का एरिया है। बेडरूम में बहुत सी लाइट्स लगी हैं।
किचन में एक दीवार पर बड़े-बड़े बेलन बने हैं। किचन में बड़े-बड़े बल्ब्स लगे हैं जो किचन की रौनक को बढ़ा रहे हैं।
घर में एक नया हिस्सा जुड़ा है। घर में असेंबली रूम होगा जहां घर के मुद्दे उठाए जाएंगे। इस बार बनेगी घरवालों की सरकार।