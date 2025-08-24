Bigg Boss 19 Here The Full List Of Confirmed Contestants Of Salman Khan Show When And Where To Watch BB19 Bigg Boss 19 Contestants List: ये 17 कंटेस्टेंट शो में मचांएगे तबाही, नंबर 5 को लोगों ने बताया विनर!
Bigg Boss 19 Contestants List: ये 17 कंटेस्टेंट शो में मचांएगे तबाही, नंबर 5 को लोगों ने बताया विनर!

Bigg Boss 19 Contestants List: ये 17 कंटेस्टेंट शो में मचांएगे तबाही, नंबर 5 को लोगों ने बताया विनर!

लंबे इंतजार के बाद बिग बॉस 19 आज यानी 24 अगस्त, 2025 से 9 बजे जियो हॉटस्टार पर आएगा और 10.30 बजे कलर्स पर आएगा। ऐसे में अब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट आ चुकी है।

Priti KushwahaSun, 24 Aug 2025 02:02 PM
1/18

सलमान खान

Bigg Boss 19 Final Contestants List: बिग बॉस 19 के प्रीमियर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद ये शो आज यानी 24 अगस्त, 2025 से 9 बजे जियो हॉटस्टार पर आएगा और 10.30 बजे कलर्स पर आएगा। ऐसे में अब बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। तो चलिए जानते हैं कौन  हैं इस लिस्ट में शामिल 17 कंटेस्टेंट?

2/18

1-अवेज दरबार

 बिग बॉस 19 में बतौर पहले कंटेस्टेंट अवेज दरबार ने एंट्री की है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आवेज दरबार बॉलीवुड के फेमस सिंगर इस्माइल दरबार के बेटे हैं। यही नहीं, आवेज की भाभी कोई और नहीं बल्कि, गौहर खान हैं। गौहर  बिग बॉस 7 की विनर रही हैं।

3/18

2- नगमा मिराजकर

  आवेज दरबार के साथ उनकी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर ने भी एंट्री की है। वहीं अब टीवी पर भी उन्हें देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है।

4/18

3- अशनूर कौर

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का नाम भी बिग बॉस 19 की लिस्ट में शामिल है।  बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अशनूर ने 'ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 'पटियाला बेब्स' जैसे शोज में काम किया।

5/18

4-जीशान कादरी

गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम एक्टर जीशान कादरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जीशान एक राइटर होने के साथ ही एक्टर निर्देशक और निर्माता हैं। जीशान ने "डेफिनिट" में एक्टिंग किया और बाद में मेरठिया गैंगस्टर्स का निर्देशन किया है।

6/18

5-गौरव खन्ना

अनुपमा शो से घर-घर में अपनी खास पहचान बनाने वाले एक्टर गौरव खन्ना का नाम सलमान के शो के लिए शुरू से ही चर्चा में है। गौरव की फैन फॉलोइंग देखते हुए सोशल मीडिया पर लोग उन्हें विनर का मजबूत दावेदार बता रहा हैं। कई ने तो उन्हें विनर ही बता दिया।

7/18

6-बसीर अली

 एमटीवी स्प्लिट्सविला 10 जीत चुके मॉडल-एक्टर  बसीर अली भी शो में नजर आएंगे। बसीर रोडीज राइजिंग और ऐस ऑफ स्पेस 2 में रनरअप भी रहे। इसके अलावा उन्हें कुंडली भाग्य में शौर्य की भूमिका में बड़ी पहचान मिली है।

8/18

7-अभिषेक बजाज

  एक्टर और मॉडल अभिषेक बजाज छोटे पर्दे के अलावा बड़ी पर्दे पर भी नजर आ चुके हैं। टीवी शो परवरिश से शुरुआत करने वाले अभिषेक ने बॉलीवुड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से  डेब्यू किया था। इसके अलावा वह चंडीगढ़ करे आशिकी और बबली बाउंसर में भी नजर आ चुके हैं।

9/18

तान्या मित्तल

बिग बॉस 19 के लिए  सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और एक उद्यमी तान्या मित्तल का नाम भी कंफर्म बताया जा रहा है। तान्या इसी साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में मौजूद थीं। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि लोगों की भी मदद करती नजर आईं थीं।

10/18

9-नतालिया जानोसजेक

  शो में एक विदेशी महिला के आने की खबरें भी खूब चर्चा में हैं। ये हसीना कोई और नहीं बल्कि नतालिया जानोसजेक हैं। नतालिया अपनी अदाओं से बिग बॉस के घर का टेम्प्रेचर हाई करेंगी।

11/18

10-अमाल मलिक

संगीतकार, गायक, निर्माता और गीतकार अमाल मलिक भी इस शो का हिस्सा होंगे।  "जय हो" गाने से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमाल ने कई हिट सॉन्ग दिए हैं। अमाल,  अरमान मलिक के बड़े भाई हैं।

12/18

11-कुनिका सदानंद

दिग्गज एक्ट्रेस कुनिका सदानंद के भी शो का हिस्सा बनने की खबरें हैं। कुनिका टीवी शोज के अलावा कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। कुनिका 110 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

13/18

12-फरहाना भट्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तृप्ति डिमरी की लैला मजनू की को-स्टार फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 में एंट्री कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आखिरी समय में उनका नाम फाइनल कर दिया गया है और उम्मीद है कि वह किसी एक प्रतियोगी की जगह लेंगी।

14/18

13- प्रणित मोरे

कॉमेडियन, आरजे और कंटेंट क्रिएटर प्रणित मोरे भी इस लिस्ट में हैं।  प्रणित  सोलो शो 'बाप को मत सिखा' और 'बैक बेंचर' के लिए जाने जाते हैं।

15/18

14- नीलम गिरी

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी भी शो में एंट्री करेंगी। नीलम को भोजपुरी सिनेमा में "धक-धक गर्ल" के रूप में पॉपुलैरिटी हासिल की।

16/18

5- नेहल चुडासमा

साल 2018 में फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड इंटरनेशनल की विनर नेहल इस 'बिग बॉस' के नए सीजन में नजर आएंगी। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली नेहल कई बड़े ब्यूटी शो और ब्यूटी पेजेंट का हिस्सा रह चुकी हैं।

17/18

16-मृदुल तिवारी

यूट्यूबर और एक्टर मृदुल तिवारी भी शो का हिस्सा होंगे। हाल ही में एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें शहबाज के साथ उनका नाम भी सामने आया था।  

18/18

17- शहबाज बदेशा

शहनाज गिल के भाई एक्टर और सिंगर शहबाज बदेशा का नाम सलमान खान ने पहले ही रिवील कर दिया था। बता दें कि शहबाज की बहन बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रही हैं।

