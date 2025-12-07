Bigg Boss 19: ये है इस सीजन का हाईपेड कंटेस्टेंट, वसूली सबसे मोटी रकम, जानें टॉप 5 की कमाई?

ये है हाई पेड कंटेस्टेंट

BB19 के टॉप पांच में पहुंचे हम जिस हाई पेड कंटेस्टेंट की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं गौरव खन्ना हैं। GK के नाम से फेमस गौरव खन्ना कथित तौर पर सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कंटेस्टेंट हैं। उन्होंने हर हफ्ते लगभग 17.5 लाख कमाए। इसलिए, चौदह हफ्ते टिकने के बाद, उन्होंने पूरे 2.45 करोड़ कमाए। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, अनुपमा फेम की नेट वर्थ कथित तौर पर Rs. 15 से 18 करोड़ के बीच है।