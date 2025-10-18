BB19: बिना मेकअप ऐसी दिखती हैं ये फीमेल कंटेस्टेंट, तान्या मित्तल से लेकर कुनिका सदानंद तक

बिग बॉस 19 की फीमेल कंटेस्टेट का नो मेकअप लुक

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' में दर्शकों को अपने चहेते सेलेब्रिटीज का वो अवतार देखने को मिलता है, जो वो पर्दे पर नहीं देख पाते। टीवी शो से लेकर फिल्मों तक और कॉन्सर्ट से लेकर यूट्यूब वीडियोज तक, सेलेब्रिटीज स्क्रीन पर तो कूल ही लगते हैं, लेकिन उनका असल बिहेवियर और बिना मेकअप के लुक कैसा होता है? यह बिग बॉस में नजर आता है। तो चलिए देखते हैं कि बिग बॉस 19 की फीमेल कंटेस्टेंट बिना मेकअप के कैसी नजर आती हैं।