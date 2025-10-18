BB19: बिना मेकअप ऐसी दिखती हैं ये फीमेल कंटेस्टेंट, तान्या मित्तल से लेकर कुनिका सदानंद तक

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस' में दर्शकों को अपने चहेते सेलेब्रिटीज का वो अवतार देखने को मिलता है, जो वो पर्दे पर नहीं देख पाते। टीवी शो से लेकर फिल्मों तक और कॉन्सर्ट से लेकर यूट्यूब वीडियोज तक, सेलेब्रिटीज स्क्रीन पर तो कूल ही लगते हैं, लेकिन उनका असल बिहेवियर और बिना मेकअप के लुक कैसा होता है? यह बिग बॉस में नजर आता है। तो चलिए देखते हैं कि बिग बॉस 19 की फीमेल कंटेस्टेंट बिना मेकअप के कैसी नजर आती हैं।
तान्या मित्तल इस सीजन में लंबी-लंबी फेंकने से लेकर अच्छी साड़ियां पहनने तक के लिए फेमस हुई हैं। शो में अपने अपीयरेंस को लेकर बहुत परेशान रहने वालीं तान्या बिना मेकअप के कुछ ऐसी नजर आती हैं।
टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर इस सीजन में ना के बराबर ही नजर आई हैं। अशनूर जितनी देर भी दिखती हैं बस अभिषेक बजाज के साथ ही दिखती हैं। बात उनके लुक्स की करें तो उनका मेकअप और बिना मेकअप का लुक लगभग एक सा ही रहता है।
सीजन की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में से एक नेहल चुड़ास्मा ज्यादातर वक्त फुल मेकअप में नजर आती हैं। नेहल अपने लुक्स और आउटफिट का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन बिना मेकअप के वो ऐसी नजर आती हैं।
कुनिका सदानंद इस सीजन की सबसे पॉपुलर खिलाड़ियों में से एक हैं। उनका शो में बिना मेकअप वाला लुक अक्सर सामने आ जाता है।
तान्या मित्तल की अच्छी दोस्त होने और घर में सभी की मदद करने का सिला नीलम को यह मिला कि उन्हें चमची का टैग दे दिया गया। बिना मेकअप के नीलम का लुक।
बिग बॉस 19 में बतौर वाइल्ड कार्ड आईं मालती चाहर अपने लुक्स के साथ-साथ अपने तेज दिमाग के लिए सुर्खियों में रही थीं। मालती का नो मेकअप लुक।
बिग बॉस के हालिया एपिसोड में फरहाना की वजह से भयंकर तमाशा हुआ। फरहाना भट आमतौर पर सुबह बिना मेकअप के ऐसी दिखती हैं।