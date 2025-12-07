Bigg Boss 19: फरहाना ने पड़ोसी के घर शूट किया था ऑडिशन वीडियो, परिवार के तानों ने बनाया मजबूत

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में 15 मार्च 1997 को जन्मी फरहाना भट्ट अब बिग बॉस 19 के फिनाले का हिस्सा हैं। फरहाना के लिए एक रूढ़िवादी परिवार से आकार एंटरटेनमेंट की दुनिया का नाम बनने में कई साल लग गए। फरहाना ने बताया था कि उनके परिवार में वो पहली लड़की थी जिसने जींस पहना था।
फरहाना का बचपन तकलीफों भरा रहा। पिता ने पैदा होने के बाद मां को छोड़ दिया। फरहाना की परवरिश ननिहाल में नाना और मामाओं के बीच हुई। फिर एक ऐसा समय आया जब परिवार के लोगों ने फरहाना के सपनों पर सवाल उठाए। मां को मायका छोड़ अपनी बच्ची का पालन 1200 रूपए महीने की कमाई से करना पड़ा।
फरहाना ने मां की मदद से जर्नलिज्म में डिग्री ली, परिवार की रूढ़िवादी सोच से परे मॉडलिंग की, अनुपम खेर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में डिप्लोमा लिया।
डेब्यू फिल्म की बात करें तो 2016 में उन्हें बॉलीवुड फिल्म सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल में छोटा रोल मिल गया। यहीं से उनकी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत हुई।
बाद में एक्ट्रेस को साल 2018 में आई फिल्म लैला मजनू में भी एक छोटा जसमीत का किरदार निभाने का मौका मिला। फरहाना ने टेड टॉक में बताया था कि इस किरदार के ऑडियंस के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। परिवार वाले खिलाफ थे। उन्होंने पडोसी के घर में ऑडियंस वीडियो शूट किया था। कई राउंड ऑडियंस के बाद उन्हें ये रोल मिला।
बाद में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म नोटबुक में एक्ट्रेस को एक छोटे रोल में देखा गया था। फिल्म 2019 में आई थी। इसके अलावा उन्होंने कई प्रोजेक्ट के लिए ऑडियंस दिए हैं।
फरहाना ने अजय देगन स्टारर फिल्म सिंघम अगेन में भी रिपोर्टर का किरदार निभाया था। ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस ने द फ्री लांसर नाम की वेब सीरीज में भी काम किया।
एक्टिंग के अलावा फरहाना पांच बार टायक्वोंडो में नेशनल मेडलिस्ट रह चुकी हैं। विदेशी इवेंट में भी भारत को रिप्रेजेंट करते देखी गई हैं।
फरहाना भट्ट अब बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट हैं और अपनी बुलन्द आवाज और स्टैंड लेने के लिए जानी जाती हैं। फरहाना वहीं हैं जिन्हें घरवालों ने पहले दिन ही वोट आउट कर घर से एविक्ट कर दिया था। बाद में वो सीक्रेट रूम में रही और गौरव खन्ना की वजह से वापसी की।