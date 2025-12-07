Bigg Boss 19: फरहाना ने पड़ोसी के घर शूट किया था ऑडिशन वीडियो, परिवार के तानों ने बनाया मजबूत

लैला मजनू

बाद में एक्ट्रेस को साल 2018 में आई फिल्म लैला मजनू में भी एक छोटा जसमीत का किरदार निभाने का मौका मिला। फरहाना ने टेड टॉक में बताया था कि इस किरदार के ऑडियंस के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। परिवार वाले खिलाफ थे। उन्होंने पडोसी के घर में ऑडियंस वीडियो शूट किया था। कई राउंड ऑडियंस के बाद उन्हें ये रोल मिला।