‘बिग बॉस 19’ के इस कंटेस्टेंट के हैं 30.5 मिलियन फॉलोअर्स, जानिए दूसरों को कितने लोग करते हैं फॉलो

बिग बॉस 19 का आगाज हो चुका है और इस बार शो में एक्टर्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक, कई चर्चित चेहरे नजर आ रहे हैं। टीवी की दुनिया में लोकप्रिय सितारों के साथ-साथ सोशल मीडिया के बड़े नाम भी घर के अंदर पहुंचे हैं। ऐसे में फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस कंटेस्टेंट के पास सबसे बड़ा फैनबेस है।
अवेज दरबार के 30.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक हैं।
अशनूर कौर 9.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और युवाओं की फेवरेट हैं।
नगमा मिराजकर के 7.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं।
4.9 मिलियन फॉलोअर्स के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री की अदाकारा नीलम गिरी अपनी धाक दिखा रही हैं।
4.7 मिलियन फॉलोअर्स पर टिके मृदुल तिवारी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन बेस रखते हैं।
4 मिलियन फॉलोअर्स वाले म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक की धुनें पहले ही दिल जीत चुकी हैं।
मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल अपने फैशन कंटेंट की वजह से युवाओं की फेवरेट हैं। उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
पॉलिश एक्ट्रेस और मॉडल नतालिया जानोसजेक बॉलीवुड में भी पहचान बना चुकी हैं। उनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
बसिर बॉब उर्फ अंगार के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन लोग जुड़े हैं।
टीवी शो ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया का किरदार निभाकर घर-घर में लोकप्रिय हुए गौरव खन्ना के 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
आरजे प्रणित मोरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके 7.19 लाख फॉलोअर्स हैं।
एक्टर अभिषेक बजाज के 3.97 लाख फॉलोअर्स हैं।
1.63 लाख फॉलोअर्स के साथ मॉडल और ब्यूटी क्वीन नेहल चुडासमा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं।