Bigg Boss 19: सलमान के शो में इन 6 खिलाड़ियों का होना कन्फर्म! आखिरी दो नामों का काफी वक्त से था इंतजार

बिग बॉस 19 कन्फर्म कंटेस्टेंट लिस्ट

Bigg Boss 19 Confirm Contestant List: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के प्रीमियर में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस सीजन में उनका चहेता सेलेब्रिटी होगा या नहीं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अभी तक 6 सेलेब्रिटीज का शो में होना कन्फर्म किया है। तो चलिए जानते हैं उनके नाम।