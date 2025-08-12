Bigg Boss 19 Confirm Contestants List Siwet Tomar to Gaurav Khanna in Salman Khan Show Bigg Boss 19: सलमान के शो में इन 6 खिलाड़ियों का होना कन्फर्म! आखिरी दो नामों का काफी वक्त से था इंतजार
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोमनोरंजनBigg Boss 19: सलमान के शो में इन 6 खिलाड़ियों का होना कन्फर्म! आखिरी दो नामों का काफी वक्त से था इंतजार

Bigg Boss 19: सलमान के शो में इन 6 खिलाड़ियों का होना कन्फर्म! आखिरी दो नामों का काफी वक्त से था इंतजार

Bigg Boss 19 Confirm Contestants: बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस ताजा खबर ने अभी तक 6 सेलेब्रिटीज का BB19 में होना कन्फर्म बताया है। जानिए इस लिस्ट में किन एक्टर्स का नाम।

Puneet ParasharTue, 12 Aug 2025 06:54 PM
1/7

बिग बॉस 19 कन्फर्म कंटेस्टेंट लिस्ट

Bigg Boss 19 Confirm Contestant List: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के प्रीमियर में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि इस सीजन में उनका चहेता सेलेब्रिटी होगा या नहीं। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म 'बिग बॉस ताजा खबर' ने अभी तक 6 सेलेब्रिटीज का शो में होना कन्फर्म किया है। तो चलिए जानते हैं उनके नाम।

2/7

पायल धरे

बिग बॉस 19 में कन्फर्म कंटेस्टेंट पायल धरे बताई जा रही हैं। पायल गेमिंग की दुनिया का बड़ा नाम हैं और 40 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ शो को टीआरपी के मामले में काफी फायदा पहुंचा सकती हैं।

3/7

धीरज धूपर

कुंडली भाग्य फेम एक्टर धीरज धूपर को दर्शक लंबे वक्त से बिग बॉस हाउस में देखना चाह रहे थे, बिग बॉस ताजा खबर के मुताबिक इस सीजन में धीरज कन्फर्म कंटेस्टेंट हैं। धीरज ने अपनी शुरुआत मॉडलिंग से की थी। अभी तक वह ससुराल सिमर का, कुंडली भाग्य, मिसेज तेंदुलकर, नागिन 5 और झलक दिखला जा 10 में नजर आ चुके हैं।

4/7

श्रीराम चंद्रा

श्रीराम चंद्रा के अलावा सलमान खान के शो में हुनर हाली भी होने वाली हैं। दोनों ही खिलाड़ी टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो को ढेर सारा ड्रामा दे सकते हैं। श्रीराम चंद्रा एक स्टार सिंगर-परफॉर्मर हैं जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है।

5/7

हुनर हाली

श्रीराम चंद्रा के अलावा सलमान खान के शो में हुनर हाली भी होने वाली हैं। दोनों ही खिलाड़ी टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो को ढेर सारा ड्रामा दे सकते हैं। 'कहानी घर घर की' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हुनर 'एक बूंद इश्क' और 'थपकी प्यार की' में नजर आ चुकी हैं, उन्होंने वीर हनुमान सीरियल में कैकेयी के किरदार के लिए खूब तारीफें लूटीं।

6/7

सिवेत तोमर

'स्पलिट्सविला 15' का हिस्सा रह चुके सिवेत तोमर के बिग बॉस 19 में आने की डिमांड फैन काफी वक्त से कर रहे थे, अब उनके शो में आने की बात 'BB ताजा खबर' ने कन्फर्म की है।

7/7

गौरव खन्ना

अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का किरदार निभा चुके एक्टर गौरव खन्ना का सलमान खान के शो में होना भी कन्फर्म बताया गया है। मालूम हो कि इससे पहले गौरव मास्टर शेफ जीत चुके हैं।

Bigg Boss 19