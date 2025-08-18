Bigg Boss 19 में होगी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के इस एक्टर की एंट्री! ये 12 लोग भी शो के लिए हुए लॉक

'बिग बॉस 19' का धमाकेदार आगाज इसी महीने 24 अगस्त से होने वाला है। सलमान खान होस्टेड इस शो को लेकर बीते कई महीनों से बज बना हुआ है। इस शो में हिस्सा लेने के लिए कई सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया गया है। वहीं, अब तक कई स्टार्स के नाम को कंफर्म भी बताया जा रहा है।
हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से कंटेस्टेंट की फाइनल लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन हां संभावित लिस्ट जरूरी सामने आ रही है। ऐसे में अब कुछ और नए नाम कंफर्म बताए जा रहे हैं।
बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में अब जो नाम सामने आ रहा है, उसने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के मशहूर राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जीशान कादरी की। जीशान ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की कहानी और स्क्रीनप्ले लिखा था। इसके अलावा वह 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' 'बिच्छू का खेल' और 'यॉर ऑनर 2' जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं।
सलमान खान के शो के लिए अब जो दूसरा नाम सामने आया वो है जाने-माने सोशल एक्टिविस्ट और प्रोड्यूसर अतुल किशन शर्मा का। बता दें कि अतुल किशन को पहले भी बिग बॉस 18 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शो में शामिल नहीं हो पाए। अतुल एक बिजनेसमैन भी हैं। उनकी कंपनी 'किशन इवेंट्स' हरियाणा की सबसे बड़ी इवेंट ऑर्गनाइजिंग कंपनियों में से एक है।
बिग बॉस 19 के लिए सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और एक उद्यमी तान्या मित्तल का नाम भी कंफर्म बताया जा रहा है। तान्या इसी साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में मौजूद थीं। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि लोगों की भी मदद करती नजर आईं थीं।
बिग बॉस 19 में पिछले कुछ सीजन से देखा जा रहा है कि शो में वकील भी आ रहे हैं। सीजन 19 में भी एक फेमस वकील की एंट्री को कंफर्म बताया जा रहा है। शो के लिए इस बार फेमस लॉयर अली काशिफ खान का नाम सामने आ रहा है।
इनके अलावा शो के लिए अशनूर कौर, बसीर अली, गौरव खन्ना,शफक नाज, नयनदीप रक्षित, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर का नाम भी कंफर्म बताया जा रहा है।