Bigg Boss 19 में होगी 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' के इस एक्टर की एंट्री! ये 12 लोग भी शो के लिए हुए लॉक

जीशान कादरी

बिग बॉस 19 के कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट में अब जो नाम सामने आ रहा है, उसने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के मशहूर राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जीशान कादरी की। जीशान ने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की कहानी और स्क्रीनप्ले लिखा था। इसके अलावा वह 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' 'बिच्छू का खेल' और 'यॉर ऑनर 2' जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके हैं।