कोई हुआ फिजिकल, तो किसी ने कहा 2 कौड़ी…यह हैं इस सीजन की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज

बिग बॉस 19 खत्म होने वाला है और शो के खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे इस सीजन की टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में।
टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई होती है कि तभी अशनूर लड़की के प्लैंक से तान्या को मार देती हैं। फिजिकल होने की वजह से अशनूर को शो से निकाल दिया गया था।
कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने अशनूर कौर के फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करके उन्हें बॉडी शेम किया था।
घर की ड्यूटीज को लेकर फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच लड़ाई हो गई थी। इस दौरान फरहाना ने नीलम को दो कौड़ी की औरत कहा था। इसके बाद नीलम रोने लग गई थीं। इस पर सलमान ने फरहाना की क्लास भी लगाई थी।
कुनिका सदानंद को अमाल मलिक, अभिषेक बजाज ने ऐज शेम किया था। उन्होंने कुनिका की उम्र और करियर को लेकर कमेंट किया था।
आवेज दरबार ने जब शो में नगमा को प्रपोज किया था तब शो के बाहर शुभी जोशी, एक टैलेंट मैनेजर ने आरोप लगाया कि आवेज ने उन्हें चीट किया था।
शो के बाहर अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने आरोप लगाए थे कि अभिषेक शादी के वक्त उन्हें काफी कंट्रोल करते थे। यह बात शो के अंदर तक पता चल गई थी जिससे अभिषेक भी काफी परेशान हो गए थे।
अमाल मलिक ने शो के दौरान अभिषेक बजाज के मुंह पर जबरदस्ती पानी पुरी घुसा दी थी। इसके अलावा उन्होंने फरहाना भट्टॉ और उनकी मां को लेकर भी कमेंट किया था।