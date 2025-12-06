Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनकोई हुआ फिजिकल, तो किसी ने कहा 2 कौड़ी…यह हैं इस सीजन की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज

कोई हुआ फिजिकल, तो किसी ने कहा 2 कौड़ी…यह हैं इस सीजन की बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज

बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत होती हैं। अब 19वें सीजन के खत्म होने से पहले आपको बताते हैं इस बार किस मुद्दे को लेकर शो में कॉन्ट्रोवर्सीज हुईं।

Sushmeeta SemwalDec 06, 2025 04:53 pm IST
1/8

बिग बॉस 19 कॉन्ट्रोवर्सीज

बिग बॉस 19 खत्म होने वाला है और शो के खत्म होने से पहले हम आपको बताएंगे इस सीजन की टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में।

2/8

अशनूर कौर ने तान्या को मारा

टिकट टू फिनाले टास्क के दौरान अशनूर कौर और तान्या मित्तल के बीच लड़ाई होती है कि तभी अशनूर लड़की के प्लैंक से तान्या को मार देती हैं। फिजिकल होने की वजह से अशनूर को शो से निकाल दिया गया था।

3/8

अशनूर को किया बॉडी शेम

कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल और नीलम गिरी ने अशनूर कौर के फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करके उन्हें बॉडी शेम किया था।

4/8

फरहाना ने नीलम को कहा था 2 कौड़ी की औरत

घर की ड्यूटीज को लेकर फरहाना भट्ट और नीलम गिरी के बीच लड़ाई हो गई थी। इस दौरान फरहाना ने नीलम को दो कौड़ी की औरत कहा था। इसके बाद नीलम रोने लग गई थीं। इस पर सलमान ने फरहाना की क्लास भी लगाई थी।

5/8

कुनिका को किया ऐज शेम

कुनिका सदानंद को अमाल मलिक, अभिषेक बजाज ने ऐज शेम किया था। उन्होंने कुनिका की उम्र और करियर को लेकर कमेंट किया था।

6/8

आवेज पर लगा चीटिंग का आरोप

आवेज दरबार ने जब शो में नगमा को प्रपोज किया था तब शो के बाहर शुभी जोशी, एक टैलेंट मैनेजर ने आरोप लगाया कि आवेज ने उन्हें चीट किया था।

7/8

अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा ने लगाए थे कई आरोप

शो के बाहर अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने आरोप लगाए थे कि अभिषेक शादी के वक्त उन्हें काफी कंट्रोल करते थे। यह बात शो के अंदर तक पता चल गई थी जिससे अभिषेक भी काफी परेशान हो गए थे।

8/8

अमाल-अभिषेक की लड़ाई

अमाल मलिक ने शो के दौरान अभिषेक बजाज के मुंह पर जबरदस्ती पानी पुरी घुसा दी थी। इसके अलावा उन्होंने फरहाना भट्टॉ और उनकी मां को लेकर भी कमेंट किया था।

