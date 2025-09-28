Bigg Boss 19: जानिए कौन है अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल, शादी, तलाक तक ऐसे पहुंची थी बात

बिग बॉस 19 के अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल पहली बार एक पॉडकास्ट पर नजर आई हैं। उन्होंने अपने और अभिषेक के रिश्ते का सच बताया।
आकांक्षा ने बताया कि वो पेशे से CA हैं। इस समय एक लॉ फर्म में बतौर कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। इसके अलावा वो एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं और अपने वीडियोज से फॉलोवर्स को एंटरटेन करती आई हैं।
आकांशा फैशन इन्फ्लूएंसर भी हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वाले यूजर्स की संख्या 2 लाख से अधिक हैं। इसके साथ ही उन्हें किताबे पढ़ना, दुनिया घूमना पसंद है।
आकांक्षा ने बताया वो बिग बॉस नहीं देखती हैं लेकिन दोस्तों के कहने पर उन्होंने एकाध एपिसोड देखे हैं। उनके मुबतिक अभिषेक ये शो जीत भी सकते हैं अगर किस्मत अच्छी रही तो।
आकांक्षा ने बताया कि उनके और भिशेक का लंबा अफेयर था और शादी के बाद वो रिश्ता डेढ़ साल में टूट गया। लेकिन उन्होंने अभिषेक को माफ़ कर दिया है और वो जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं।
आकांक्षा ने ये भी कहा कि वो अभिषेक के साथ के अपने बुरे दौर से को नहीं बल्कि अच्छी यादों को ही याद रखती हैं। अभिषेक उनका पहला प्यार था इसलिए वो हमेशा उनके लिए खास होगा।
बिग बॉस 19 में आने के सवाल पर आकांशा ने कहा कि अगर उन्हें मेकर्स की तरफ से कॉल आता है तो वो जरूर जाना चाहेंगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो अभिषेक के साथ अपने पुराने रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि अपनी पहचान की वजह से जाना चाहेंगी।