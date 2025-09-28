Bigg Boss 19: जानिए कौन है अभिषेक बजाज की पूर्व पत्नी आकांक्षा जिंदल, शादी, तलाक तक ऐसे पहुंची थी बात

बिग बॉस में एंट्री

बिग बॉस 19 में आने के सवाल पर आकांशा ने कहा कि अगर उन्हें मेकर्स की तरफ से कॉल आता है तो वो जरूर जाना चाहेंगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो अभिषेक के साथ अपने पुराने रिश्ते की वजह से नहीं बल्कि अपनी पहचान की वजह से जाना चाहेंगी।