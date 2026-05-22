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‘बिग बॉस’ की इस विनर का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, ‘खतरों के खिलाड़ी’ में आ चुकी हैं नजर

Actress Interesting Facts: ‘बिग बॉस’, ‘लाफ्टर शेफ्स’ और ‘खतरो के खिलाड़ी’ जैसे रिएलिटी शोज में हिस्सा ले चुकीं ये एक्ट्रेस इंडिया में नहीं, सऊदी अरब में जन्मी हैं।

Vartika TolaniMay 22, 2026 08:19 am IST
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टीवी एक्ट्रेस

टेलीविजन इंडस्ट्री में आज एक ऐसा चेहरा राज कर रहा है, जिसकी खूबसूरती और बेबाक अंदाज का हर कोई दीवाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 'बिग बॉस' की विनर बन चुकीं इस हसीना का जन्म भारत में नहीं, बल्कि सऊदी अरब में हुआ था?

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इस एक्ट्रेस का नाम तेजस्वी प्रकाश

तेजस्वी प्रकाश भारतीय टेलीविजन और फिल्म जगत का एक बेहद लोकप्रिय और चमकता हुआ नाम हैं। 'स्वरागिनी' में अपने बेहतरीन अभिनय से घर-घर में पहचान बनाने वाली तेजस्वी ने 'बिग बॉस 15' की ट्रॉफी जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी के सबसे बड़े सुपरनेचुरल शो 'नागिन 6' को हेडलाइन कर दर्शकों के दिलों पर राज किया। वहीं आज अपने 'लाफ्टर शेफ्स 3' में अपनी कुकिंग और कॉमेडी से लोगों का मनाेरंजन कर रही हैं।

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पढ़ी-लिखी इंजीनियर हैं तेजस्वी

टीवी की दुनिया में कदम रखने से पहले तेजस्वी ने अपनी पढ़ाई को पूरा महत्व दिया। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है।

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मिडिल ईस्ट (सऊदी अरब) में हुआ जन्म

भले ही तेजस्वी का परिवार मूल रूप से महाराष्ट्र का रहने वाला है, लेकिन उनका जन्म जेद्दा, सऊदी अरब में हुआ था।

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असली नाम कुछ और है

आज हम सब उन्हें तेजस्वी प्रकाश के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका पूरा जन्म नाम तेजस्वी प्रकाश वायंगंकर है। एक्टिंग करियर के लिए उन्होंने अपना नाम छोटा कर लिया।

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महज 19 साल की उम्र में डेब्यू

तेजस्वी ने बहुत कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। साल 2012 में केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने लाइफ ओके के थ्रिलर शो '2612' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की।

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टेलीविजन की 'पावर कपल' का हिस्सा

तेजस्वी और मशहूर एक्टर करण कुंद्रा की जोड़ी को फैंस का बेइंतहा प्यार मिलता है। इन दोनों की लव स्टोरी 2021 में 'बिग बॉस 15' के घर में शुरू हुई थी और फैंस इन्हें प्यार से #TejRan बुलाते हैं।

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रियलिटी शोज की क्वीन

तेजस्वी सिर्फ फिक्शन शोज़ ही नहीं, बल्कि रियलिटी शोज़ की भी माहिर खिलाड़ी हैं। 'बिग बॉस 15' की विनर बनने के अलावा उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी 10' में अपने निडर स्टंट्स से सबको चौंका दिया था और 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' में सेकंड रनर-अप भी रहीं।

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दुबई में है आलीशान आशियाना

तेजस्वी अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत आज करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं। उन्होंने रियल एस्टेट में बड़ा निवेश करते हुए दुबई में अपने पार्टनर करण कुंद्रा के साथ मिलकर एक बेहद लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है।

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ग्लोबल स्तर पर बटोरी सुर्खियां

नेटफ्लिक्स पर आए उनके शो 'देशी ब्लिंग' के बाद तेजस्वी इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी चर्चा में रहीं। इसी शो के दौरान करण कुंद्रा ने उन्हें बेहद भव्य अंदाज में प्रपोज भी किया था, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

Tejasswi Prakash
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