‘बिग बॉस’ की इस विनर का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, ‘खतरों के खिलाड़ी’ में आ चुकी हैं नजर

इस एक्ट्रेस का नाम तेजस्वी प्रकाश

तेजस्वी प्रकाश भारतीय टेलीविजन और फिल्म जगत का एक बेहद लोकप्रिय और चमकता हुआ नाम हैं। 'स्वरागिनी' में अपने बेहतरीन अभिनय से घर-घर में पहचान बनाने वाली तेजस्वी ने 'बिग बॉस 15' की ट्रॉफी जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की थी। इसके बाद उन्होंने टीवी के सबसे बड़े सुपरनेचुरल शो 'नागिन 6' को हेडलाइन कर दर्शकों के दिलों पर राज किया। वहीं आज अपने 'लाफ्टर शेफ्स 3' में अपनी कुकिंग और कॉमेडी से लोगों का मनाेरंजन कर रही हैं।