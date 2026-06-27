भोजपुरी एक्टर रवि किशन की बेटी कर चुकी हैं बॉलीवुड में डेब्यू, इस वक्त रिएलिटी शो में मचा रही हैं धमाल

रवि किशन सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं। रवि किशन ने अपनी बेटी रीवा किशन के साथ हाल ही में शुरू हुए रिएलिटी शो 'अलायंस' में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि वो ये रिएलिटी शो सिर्फ अपनी बेटी रीवा किशन के लिए कर रहे हैं।
रवि किशन और रीवा किशन का ये रिएलिटी शो अमेजन प्राइम वीडियो पर आ रहा है। इस शो को कृणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। बता दें, रीवा किशन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। रीवा ने साल 2020 में फिल्म 'सब कुशल मंगल' से बॉलीवुड में कदम रखा था।
रीवा को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसके लिए उन्होंने दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप से एक्टिंग भी सीखी है।
अपने हुनर को और निखारने के लिए रीवा अमेरिका भी गईं, जहां उन्होंने 'द एक्टिंग कॉर्प्स' इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स पूरा किया।
अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें अक्षय खन्ना जैसे बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म से पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा ने भी डेब्यू किया था।
फिल्म के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन ने रीवा की तस्वीरें देखी थीं और उन्हें देखते ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर फाइनल कर लिया था।
रीवा का मानना है कि स्टार किड होने से सिर्फ पहली एक या दो फिल्में मिल सकती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए टैलेंट ही काम आता है।