भोजपुरी एक्टर रवि किशन की बेटी कर चुकी हैं बॉलीवुड में डेब्यू, इस वक्त रिएलिटी शो में मचा रही हैं धमाल

रवि किशन और रीवा किशन

रवि किशन सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं। रवि किशन ने अपनी बेटी रीवा किशन के साथ हाल ही में शुरू हुए रिएलिटी शो 'अलायंस' में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि वो ये रिएलिटी शो सिर्फ अपनी बेटी रीवा किशन के लिए कर रहे हैं।