पवन सिंह को पसंद थी ‘पातर छितर’ अक्षरा सिंह लेकिन फिर कैसे मचा बवाल, पहली मुलाकात का किस्सा कर देगा दंग

पवन सिंह ने अक्षरा को दिया धोखा

कहा जाता है कि दोनों जब अपने करियर पर पीक पर थे तब शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवन सिंह ने अक्षरा की जगह ज्योति सिंह से शादी करके अपना घर बसा लिया। इस बात ने अक्षरा सिंह को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। ज्योति से पवन की ये दूसरी शादी थी। पवन की पहली वाइफ ने आत्महत्या कर लिया था।