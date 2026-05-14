हिंदी फिल्मों से कम एंटरटेनिंग नहीं हैं भोजपुरी की ये 6 फिल्में, 9.3 है एक की IMDb रेटिंग, आपने देखीं?

जय हिंद (2019)

पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म 'जय हिंद' देशभक्ति के जज्बे से भरी एक बेहतरीन एक्शन-ड्रामा है। 8.7 की रेटिंग वाली ये फिल्म साल 2019 में चर्चा का विषय बनी थी। इसमें पवन सिंह ने एक ऐसे जांबाज का किरदार निभाया है जो अपने देश के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। फिल्म में एक्शन के साथ-साथ लव स्टोरी भी दिखाई गई है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण हालातों के बीच पनपती है।