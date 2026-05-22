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Reality Show: ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल', पहली बार पर्दे पर आएगी सितारों की पर्सनल लाइफ

Jio Hotstar Reality Show: भोजपुरी इंडस्ट्री के तमामा बड़े चेहरे अब एक ही जगह पर नजर आनेवाले हैं। जियो हॉटस्टार पर भोजपुरी बवाल का नया रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है। शो को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री के फैंस काफी खुश हैं।  

Harshita PandeyMay 22, 2026 07:45 pm IST
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नया रियलिटी शो

भोजपुरी इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जियो हॉटस्टार और कलर्स पर भोजपुरी सितारों के बड़े चेहरों के साथ एक नया रियलिटी शो शुरू होने वाला है।

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भोजपुरी बवाल

इस शो का नाम है 'भोजपुरी बवाल' होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों की लाइफ को करीब से देखने का मौका फैंस को मिलेगा।

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शो में नजर आएंगे ये चेहरे

इस शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ), आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी और बिहार राजनीति के बड़े चेहरे तेज प्रताप यादव नजर आएंगे।

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क्या होगा शो में

रियलिटी शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के इन चेहरों के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के वो पहलु नजर आएंगे जिनसे फैंस अबतक अनजान थे।

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जारी हो चुकी है शो की पहली झलक

शो की पहली झलक जारी कर दी गई है। हालांकि, शो कब रिलीज होगा इसको लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है।

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जब बात हो भोजपुरी हार्ट और ठाठ की, तो बवाल गारंटी है

शो की जो पहली झलक जारी की गई है उसमें निरहुआ और आम्रपाली दुबे की झलक देखने को मिली है। इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा था- जब बात हो भोजपुरी हार्ट और ठाठ की, तो बवाल गारंटी है।

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पवन सिंह

यह शो बिग बॉस या द 50 जैसे रियलिटी शोज से अलग होगा। इसमें आपको कोई स्क्रिप्टेड टास्क, एलिमिनेशन या लड़ाइयां देखने को नहीं मिलेंगी। भोजपुरी बवाल को फॉलो रियलिटी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। इस शो में फैंस सीधे तौर पर अपने पसंदीदा भोजपुरी स्टार्स को देखेंगे।

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जल्द शुरू होगा शो

भोजपुरी बवाल में भोजपुरी सितारों की शोहरत, उनकी लोकप्रियता और फैंस के बीच उनके क्रेज को दिखाया जाएगा। इसी के साथ भोजपुरी सितारों के बीच कभी चर्चा में आए विवादों पर भी खुलकर बात की जाएगी।

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