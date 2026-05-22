Reality Show: ओटीटी पर मचेगा 'भोजपुरी बवाल', पहली बार पर्दे पर आएगी सितारों की पर्सनल लाइफ

पवन सिंह

यह शो बिग बॉस या द 50 जैसे रियलिटी शोज से अलग होगा। इसमें आपको कोई स्क्रिप्टेड टास्क, एलिमिनेशन या लड़ाइयां देखने को नहीं मिलेंगी। भोजपुरी बवाल को फॉलो रियलिटी फॉर्मेट में तैयार किया गया है। इस शो में फैंस सीधे तौर पर अपने पसंदीदा भोजपुरी स्टार्स को देखेंगे।