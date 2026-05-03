पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट कर रहीं अक्षरा सिंह, बोलीं- बुरी नजरों से डर लगता है

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि वो अब किसी और को डेट कर रही हैं।
इससे पहले अक्षरा सिंह भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह को डेट कर रही थीं। हालांकि, साल 2018 से 19 के बीच दोनों का ब्रेकअप हो गया।
अक्षरा सिंह ने इस बातचीत के दौरान कहा कि वो अपने पास्ट की बुरी यादों में नहीं जाना चाहती हैं। वो अब अपने प्रेजेंट पर फोकस कर रही हैं।
बातचीत के दौरान अक्षरा सिंह ने बताया कि उन्हें किसी और से प्यार हो गया है और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। अक्षरा ने पॉडकास्ट में अपनी रिलेशनशिप तो कन्फर्म की, लेकिन वो किसे डेट कर रही हैं इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया।
अक्षरा ने कहा कि वो अपनी इस रिलेशनशिप को प्राइवेट रखना चाहती हैं। उन्होंने काह, "मुझे बहुत जल्दी नजर लगती है। क्या हो अगर मैंने आपको नाम बताया और मुझे नजर लग जाए?" उन्होंने आगे कहा- बुरी नजरों से डर लगता है मुझे।
अक्षरा से पूछा गया कि क्या वो शादी करने वाली हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए अक्षरा सिंह ने कहा- अभी टाइम है। वो अभी प्यार वाले प्वाइंट पर पहुंच रही हैं। इस प्रोसेस को थोड़ा होने दीजिए।
पवन सिंह और अक्षरा सिंह की बात करें तो साल 2010 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इसके बाद साल 2018 और 19 के बीच दोनों का ब्रेकअप हो गया। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर उन्हें डराने-धमकाने के गंभीर आरोप भी लगाए थे।