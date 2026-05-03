पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट कर रहीं अक्षरा सिंह, बोलीं- बुरी नजरों से डर लगता है

2010 में शुरू की थी डेटिंग

पवन सिंह और अक्षरा सिंह की बात करें तो साल 2010 में दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। इसके बाद साल 2018 और 19 के बीच दोनों का ब्रेकअप हो गया। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर उन्हें डराने-धमकाने के गंभीर आरोप भी लगाए थे।