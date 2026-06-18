भोजपुरी लोक संगीत के ये 6 अनोखे रत्न, एक को मिला 'कोकिला' का खिताब, तो एक ने असम से आकर मचाई धूम

भोजपुरी के तड़कते-भड़कते गाने तो आपने बहुत सुने होंगे। आप भोजपुरी के पवन सिंह, खेसाली लाल यादव, दिनेश लाल यादव को भी जानते होंगे। लेकिन आप उन्हें जानते हैं जो आज भी भोजपुरी के लोग संगीत को देश-दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचा रहे हैं? आइए आपको उनसे हम मिलवाते हैं।
शारदा सिन्हा को 'बिहार की कोकिला' कहा जाता है। अब शारदा सिन्हा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके मशहूर भक्ति गीत जैसे 'हो दीनानाथ', 'उगी हे सुरुज देव' और 'केलवा के पात पर' घरों में बजाए जाते हैं। शायद आपको ये बात नहीं पता होगी, लेकिन शारदा सिन्हा हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने गा चुकी हैं। उन्होंने 1989 की सुपरहिट फिल्म 'मैंने प्यार किया' का उनका मशहूर गाना 'काहे तोसे सजना' को अपनी आवाज दी थी। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। उन्हें पद्म भूषण (2018), पद्म श्री (1991) और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (2000) से भी सम्मानित किया जा चुका है।
भिखारी ठाकुर को बिहारी लोक संस्कृति का 'शेक्सपियर' माना जाता है। उन्होंने 'बिदेसिया', 'बेटी बेचवा' आदि के माध्यम से न सिर्फ जातिवाद, बल्कि लैंगिक असमानता और पलायन के दर्द पर गहरा प्रहार किया था। इतना ही नहीं, 'लौंडा नाच' जैसी लोक नाट्य परंपराओं को भी एक नई पहचान दी थी।
पद्म श्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी चैती शास्त्रीय और अर्ध-शास्त्रीय भोजपुरी लोक संगीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने 'रेलिया बैरन', 'सइयां मिले लरकइयां', 'होली खेले मसाने में', 'दुलारुआ भैया' आदि गीतों को अपनी आवाज दी है।
असम की रहने वाली इस गायिका ने पारंपरिक भोजपुरी गीतों को आधुनिक संगीत के साथ पेश किया है। ये पहली महिला गायिका भी हैं, जो छपराहिया पूर्वी स्टाइल में गाना गाईं और जिनके गाने को रिकॉर्ड भी किया गया। इससे पहले तक इस स्टाइल में पुरुष गायकों की आवाज ही रिकॉर्ड की गई थी।
भरत शर्मा व्यास पारंपरिक और सामाजिक मुद्दों पर आधारित लोकगीत गाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भोजपुरी भाषा में लगभग 4,500 से अधिक गीत गाए हैं। 'पियवा सिवान से अन्हार भइले' और 'गोरिया चांद के अंजोरिया अइसन' इनके फेमस गानों में से एक हैं।
दीपाली सहाय ने 'मैं वापस आऊंगा' का ट्रेंडिंग गाना 'तेरे पास मैं' गाया है। दीपाली न सिर्फ एक बेहतरीन गायिका हैं, बल्कि एक्टर, होस्ट और डायरेक्टर भी हैं। बिहार के पटना में जन्मी दीपाली अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं और भोजपुरी लोक संगीत को एक नए और सम्मानजनक स्तर पर ले जाने के लिए जानी जाती हैं।