मेटरनिटी फोटोशूट में बला की खूबसूरत दिखीं भारती सिंह, बेबी बंप देख यूजर्स बोले- इस बार तो घर में...

मेटरनिटी फोटोशूट में बेहद खूबसूरत दिखीं भारती सिंह

बॉलीवुड की जानी मानी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के घर में जल्द ही एक और बार खुशियां आने वाली हैं। भारती दूसरी बार मां बनने वाली हैं। भारती के मां बनने की खबर सामने आते ही फैंस और स्टार्स ने उन्हें ढेर सारी बधाईयां दी।