मेटरनिटी फोटोशूट में बला की खूबसूरत दिखीं भारती सिंह, बेबी बंप देख यूजर्स बोले- इस बार तो घर में...

Hindi Newsफोटोमनोरंजनमेटरनिटी फोटोशूट में बला की खूबसूरत दिखीं भारती सिंह, बेबी बंप देख यूजर्स बोले- इस बार तो घर में...

भारती सिंह ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें भारती के मेटरनिटी फोटोशूट की हैं, जो उन्होंने हाल ही करवाया था।

Priti KushwahaMon, 1 Dec 2025 07:15 AM
1/7

मेटरनिटी फोटोशूट में बेहद खूबसूरत दिखीं भारती सिंह

बॉलीवुड की जानी मानी कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के घर में जल्द ही एक और बार खुशियां आने वाली हैं। भारती दूसरी बार मां बनने वाली हैं। भारती के मां बनने की खबर सामने आते ही फैंस और स्टार्स ने उन्हें ढेर सारी बधाईयां दी।

2/7

भारती सिंह

इसी बीच अब भारती सिंह ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। ये तस्वीरें भारती के मेटरनिटी फोटोशूट की हैं, जो उन्होंने हाल ही करवाया था।

3/7

प्रेग्नेंसी ग्लो

इन तस्वीरों में भारती के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ देखा जा सकता है। भारती मेटरनिटी फोटोशूट में बिल्कुल परी जैसी नजर आ रही हैं।

4/7

ब्लू कलर का गाउन में भारती सिंह

तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारती ने ब्लू कलर का गाउन कैरी किया है और बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं।

5/7

लॉन्ग टेल पर बटरफ्लाई&nbsp;

भारती के इस ब्लू गाउन के ड्रेस का लॉन्ग टेल काफी खूबसूरत लग रहा है। उनके लॉन्ग टेल पर व्हाइट कलर के बटरफ्लाई बने हुए हैं।

6/7

फैंस ने लुटाया प्यार

इस तस्वीरें को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए भारती सिंह ने लिखा है,'दूसरा बेबी लिंबाचिया जल्द आ रहा है।' भारती की इन तस्वीरों पर फैंस के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं।

7/7

बेबी बंप देख ये क्या बोले यूजर्स

वहीं, कुछ यूजर्स ने तो बेबी बंप देखकर यह अंदाजा भी लगाना शुरू कर दिया कि भारती के बेटा होगा या बेटी।

