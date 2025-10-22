बहन-भाइयों के साथ देखें बॉलीवुड की ये 7 फिल्में, एक तो सच्ची घटना पर है आधारित

इकबाल

साल 2005 में आई फिल्म इकबाल में भाई-बहन के प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी में खादिजा (श्वेता बसु प्रसाद) अपने बड़े भाई इकबाल (श्रेयस तलपड़े), जो कि मूक और बधिर होता है, उसके सपने पूरे करने में मदद करती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।