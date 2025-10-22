बहन-भाइयों के साथ देखें बॉलीवुड की ये 7 फिल्में, एक तो सच्ची घटना पर है आधारित

हम आपको बॉलीवुड की ऐसी 7 फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो इस भाईदूज के मौके पर आप अपने भाई-बहनों के साथ देख सकते हैं। इन साथ फिल्मों में बाई-बहन के रिश्तों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। आइए जानते हैं कहां देख सकेंगे आप भाई-बहन के रिश्तों पर बनी ये फिल्में।
साल 2005 में आई फिल्म इकबाल में भाई-बहन के प्यार को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। फिल्म की कहानी में खादिजा (श्वेता बसु प्रसाद) अपने बड़े भाई इकबाल (श्रेयस तलपड़े), जो कि मूक और बधिर होता है, उसके सपने पूरे करने में मदद करती है। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
साल 2000 में ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर की फिल्म फिजा रिलीज हुई थी। इस फिल्म में ऋतिक रोशन करिश्मा कपूर के भाई बने थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।
इस लिस्ट में साल 2015 में आई फिल्म दिल धड़कने दो भी है। फिल्म में रणवीर सिंह ने प्रियंका चोपड़ा के भाई का किरदार निभाया था। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7 है। फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 1982 में आई फिल्म सत्ते पर सत्ता है। फिल्म में सात भाइयों कहानी दिखाई गई है। फिल्म को आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म सरबजीत है। फिल्म सच्ची घटना पर आधारित फिल्म थी। ऐश्वर्या राय ने रणदीप हुड्डा की बहन की भूमिका निभाई थी। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। फिल्म को आप यूट्यूब पर रेंट करके देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 1999 में आई फिल्म हम साथ-साथ हैं। फिल्म में तीन भाइयों और एक बहन के प्यारे और मजबूत रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 है। फिल्म को आप जी5 पर देख सकते हैं।
लिस्ट में साल 2024 में आई फिल्म जिगरा है। फिल्म में आलिया भट्ट और वेदांग रैना नजर आए थे। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 6 है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।