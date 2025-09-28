पर्दे पर 35 से ज्यादा बार औरत बन चुका है यह एक्टर, बताया कैसे की जाती है किरदार के लिए तैयारी

पर्दे पर 35 बार औरत बन चुका है यह एक्टर

टीवी एक्टर आसिफ शेख अपने सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए घर-घर में मशहूर हो चुके हैं। आसिफ इस शो में विभूति नारायण का किरदार निभाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कई बार अलग-अलग तरह के लुक लेने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू में आसिफ ने बताया कि वह अभी तक के अपने करियर में 35 से ज्यादा फीमेल कैरेक्टर कर चुके हैं।