पर्दे पर 35 से ज्यादा बार औरत बन चुका है यह एक्टर, बताया कैसे की जाती है किरदार के लिए तैयारी

टीवी एक्टर आसिफ शेख अपने सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' के जरिए घर-घर में मशहूर हो चुके हैं। आसिफ इस शो में विभूति नारायण का किरदार निभाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कई बार अलग-अलग तरह के लुक लेने पड़ते हैं। एक इंटरव्यू में आसिफ ने बताया कि वह अभी तक के अपने करियर में 35 से ज्यादा फीमेल कैरेक्टर कर चुके हैं।
आसिफ शेख ने हिंदी रश के साथ बातचीत में कहा- आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने अभी तक फीमेल किरदार, 21 की उम्र से लेकर 86 या 90 तक के, कम से कम 35 फीमेल किरदार निभाए हैं। सिर्फ फीमेल किरदार।
आसिफ ने बताया- मेरी अप्रोच बहुत सीधी सी रहती है। निर्देशक मुझे वो ट्विस्ट बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो फिर मैं सोचता हूं कि क्या यह किरदार है, किस सिचुएशन में होगा तो कैसा लगेगा या कैसी लगेगी। फिर मेरे असिस्टेंट मुझे रेफरेंस भेजते हैं।
आसिफ ने बताया कि उनके असिस्टेंट के भेजे रेफरेंस को मिला जुलाकर हम एक किरदार गढ़ते हैं। उसका स्केच तैयार किया जाता है, फिर उसकी कॉस्ट्यूम वगैरह सोची जाती है। विग या जो भी होता है उसमें।
एक्टर ने बताया, "फिर आखिर में हम तय करते हैं कि इस किरदार की कैसी बोली-भाषा होगी। कैसा एटिट्यूड होगा। कई बार दिखाया है मालिश वाली है तो उसके हिप्स बड़े हैं। तो उसे काफी अलग किया था।"
आसिफ शेख ने बताया, "इसी तरह एक बाहर से काफी क्लासिक सी लड़की आई तो उसे स्कर्ट पहनाई और उस तरह से वेरिएशन्स दिए जाते हैं और इस तरह की चीजें काफी मिला जुलाकर हम लोग करते हैं।"
बता दें कि आसिफ शेख ने 'यस बॉस', 'हम आपके हैं इन लॉज', 'FIR' और कई फिल्मों में भी महिला का किरदार निभाकर खूब तारीफें लूटी हैं।