कम समय और मुफ्त में यूट्यूब पर देखें ये 7 शॉर्ट फिल्में, झकझोर कर रख देंगे ट्विस्ट

कृति

शॉर्ट फिल्म कृति के राइटर और डायरेक्टर फराह खान के पति शिरीष कुंदर हैं। मूवी में मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे जैसी स्टारकास्ट है। इसे यूट्यूब पर 20 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मनोज बाजपेयी ने फिल्म में सपन का रोल निभाया है। उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम कृति है। लड़की असली है या सपन का भ्रम ये आपको फिल्म देखने पर पता चलेगा। फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है। फिल्म सस्पेंस, थ्रिलर, मिस्ट्री है।