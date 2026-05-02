अब तक की बेस्ट 10 स्पाई थ्रिलर फिल्में, सलमान खान से लेकर अक्षय, जॉन बने एजेंट, मिली इतनी IMDb रेटिंग

राजी

साल 2018 में आई आलिया भट्ट की फिल्म राजी एक इंडियन एजेंट की कहानी है जिसमें लीड किरदार पाकिस्तान में रहकर जासूसी करती है। फिल्म को पसंद किया गया था। इस असली कहानी को एक किताब के आधार पर बनाया गया था। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 की रेटिंग मिली हुई है।