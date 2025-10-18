Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजन'थम्मा' देखने से पहले देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 8 दमदार फिल्में, नंबर 5 वाली में शाहरुख खान से ले चुके पंगा

'थम्मा' देखने से पहले देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 8 दमदार फिल्में, नंबर 5 वाली में शाहरुख खान से ले चुके पंगा

नवाज अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म 'थम्मा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जल्द ही इस फिल्म में नवाजुद्दीन, आयुष्मान खुराना संग इस फिल्म में नजर आने वाले हैं।

Priti KushwahaSat, 18 Oct 2025 11:01 AM
1/9

नवाजुद्दीन सिद्दीकी

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं। अपने करियर में नवाजुद्दीन ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दिनों नवाज अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म 'थम्मा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जल्द ही इस फिल्म में नवाजुद्दीन, आयुष्मान खुराना संग इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिवाली पर 21 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होगी। 'थम्मा' की रिलीज से पहले, आइए एक नजर डालते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 7 बेहतरीन फिल्मों पर...

2/9

गैंग्स ऑफ वासेपुर

क्राइम ड्रामा 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में नवाजुद्दीन ने 'फैजल खान' का किरदार निभाया था। इस रोल से उन्हें खास पहचान मिली।

3/9

बदलापुर

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बदलापुर' में एक नकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा।

4/9

द लंचबॉक्स

द लंचबॉक्स में नवाज ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीता। इसमें नवाजुद्दीन के साथ इरफान खान और निमरत कौर भी अहम किरदार में थे।

5/9

मंटो

सआदत हसन मंटो के जीवन पर आधारित बायोपिक 'मंटो' में उन्होंने लेखक का किरदार निभाया है।

6/9

रईस

शाहरुख खान स्टारर रईस फिल्म में एक निगेटिव रोल निभाया था।

7/9

बजरंगी भाईजान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बजरंगी भाईजान में रिपोर्टर चांद नवाब की भूमिका निभाई थी, जिसमें सलमान खान, करीना कपूर खान और हर्षाली मल्होत्रा अहम किरदार में थे।

8/9

मांझी - द माउंटेन मैन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मांझी द माउंटेन मैन में अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया। इस फिल्म में राधिका आप्टे लीड रोल में थीं।

9/9

फ्रीकी अली

इस फिल्म में उन्होंने एक गोल्फर का किरदार निभाया है।

