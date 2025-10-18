'थम्मा' देखने से पहले देखें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये 8 दमदार फिल्में, नंबर 5 वाली में शाहरुख खान से ले चुके पंगा

नवाजुद्दीन सिद्दीकी

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से जाने जाते हैं। अपने करियर में नवाजुद्दीन ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दिनों नवाज अपनी अपकमिंग हॉरर फिल्म 'थम्मा' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। जल्द ही इस फिल्म में नवाजुद्दीन, आयुष्मान खुराना संग इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिवाली पर 21 अक्टूबर, 2025 को रिलीज होगी। 'थम्मा' की रिलीज से पहले, आइए एक नजर डालते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 7 बेहतरीन फिल्मों पर...