अक्षय खन्ना को ही नहीं, ‘धुरंधर’ की वजह से इन 6 एक्टर्स को भी मिला फेम

नवीन कौशिक (डोंगा)

नवीन कौशिक 'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर', 'इनसाइड एज' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन फेम उन्हें 'धुरंधर' में रेहमान के राइट हैंड 'डोंगा' बनकर मिला। फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर इमोशनल पोस्ट लिखकर बताया था कि उन्हें खुद पर और खुद की मेहनत पर डाउट होने लगा था, लेकिन 'धुरंधर' की वजह से उनका कॉन्फिडेंस वापस आया है।