रणवीर से पहले इन एक्टर्स ने भी ऐन मौके पर छोड़ी फिल्में, एक ने तो 24 घंटे पहले किया था इनकार

इन एक्टर्स ने भी लास्ट मोमेंट पर छोड़ी थीं फिल्में

रणवीर सिंह का फिल्म डॉन-3 से अचानक बैकआउट करना मेकर्स को बहुत भारी पड़ा। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस को तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा का लॉस बताया जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी सुपरस्टार ने अचानक किसी फिल्म से कदम खींचे हों। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों और उनके पीछे एक्टर्स के बारे में