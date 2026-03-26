रामायण से पहले आ चुकी हैं ये माइथोलॉजिकल फिल्में, एक ने तो वर्ल्डवाइड भी मचा दिया था धमाका

माइथोलॉजिकल फिल्में

नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित रामायण इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीड रोल में हैं। इस माइथोलॉजिकल फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। अब बता दें कि इस फिल्म से पहले भी कई माइथोलॉजिकल मूवीज रिलीज हुई हैं जिनमें से कुछ सुपरहिट थीं। अब बताते हैं आपको उन मूवीज के बारे में।