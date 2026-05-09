'किंग' और 'राका' रिलीज से पहले देखें दीपिका पादुकोण की ये 6 एक्शन-थ्रिलर फिल्में, लिस्ट में हॉलीवुड मूवी भी शामिल

दीपिका पादुकोण की ये 6 एक्शन-थ्रिलर फिल्में

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से शाहरुख खान संग दीपिका की जोड़ी पर्दे पर गदर मचाने के लिए तैयार है। इससे पहले वो शाहरुख संग 'ओम शांति ओम' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी फिल्मों में उनके साथ नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उनकी अपकमिंग मूवी की लिस्ट में 'राका' का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर एटली की इस मूवी में दीपिका के अलावा अल्लू अर्जुन,रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं। ऐसे में 'किंग' और 'राका' रिलीज के पहले आज हम आपको दीपिका की एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं...