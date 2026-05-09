'किंग' और 'राका' रिलीज से पहले देखें दीपिका पादुकोण की ये 6 एक्शन-थ्रिलर फिल्में, लिस्ट में हॉलीवुड मूवी भी शामिल

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी अपनी अपकमिंग मूवी 'किंग' को लेकर खबरों में बनी हुई हैं। इस फिल्म में एक बार फिर से शाहरुख खान संग दीपिका की जोड़ी पर्दे पर गदर मचाने के लिए तैयार है। इससे पहले वो शाहरुख संग 'ओम शांति ओम' और 'चेन्नई एक्सप्रेस' जैसी फिल्मों में उनके साथ नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा उनकी अपकमिंग मूवी की लिस्ट में 'राका' का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर एटली की इस मूवी में दीपिका के अलावा अल्लू अर्जुन,रश्मिका मंदाना, जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स हैं। ऐसे में 'किंग' और 'राका' रिलीज के पहले आज हम आपको दीपिका की एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं...
दीपिका पादुकोण की 'पठान' एक जबरदस्त स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म हैं। इस मूवी में दीपिका के साथ शाहरुख खान और जॉन इब्राहम जैसे सितारे लीड रोल में हैं। मूवी में शाहरुख एक भारतीय RAW एजेंट है, जो जिम यानी (जॉन) को रोकने के लिए वापस आता है। वह ISI एजेंट रूबिका (दीपिका) को अपना साथी बनाता है और वे दोनों मिलकर जिम से बदला लेने और एक जानलेवा वायरस से भारत को तबाह करने से रोकने के लिए जबरदस्त लड़ाइयां लड़ते हैं। 'पठान' को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
सेट इन 2898 AD की डायस्टोपियन कहानी पर बनी 'कल्कि 2898 AD' फिल्म एक साइंस-फिक्शन थ्रिलर है। अश्वत्थामा के रोल में अमिताभ बच्चन प्रेग्नेंट SUM-80 (दीपिका) को बचाने की कोशिश करते हैं, जो एक मसीहा की तरह अमर बच्चे को जन्म दे रही है। उनका सामना बाउंटी हंटर भैरव (प्रभास) और उन जालिमों से होता है जो अमर होने के लिए बच्चे को पकड़कर खत्म करने पर अड़े हैं। इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं।
दीपिका पादुकोण की हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर 'एक्सएक्सएक्स: रिटर्न ऑफ जेंडर केज' एक एथलीट से जासूस बने जेंडर केज (विन डीजल) की कहानी है, जो सैन्य उपग्रहों को नियंत्रित करने वाले हथियारों को पकड़ने की कोशिश करता है। दीपिका सेरेना अनगर, एक निडर, बुद्धिमान शार्पशूटर हत्यारी है, जो जेंडर के खिलाफ सामना करने और पेंडोरा बॉक्स नामक डिवाइस की रक्षा करने के लिए जियांग (डॉनी येन) के साथ मिलकर काम करती है। इस फिल्म को आप जियोहॉस्टार पर देख सकते हैं।
हवाई एक्शन फिल्म 'फाइटर' IAF (भारतीय वायु सेना) के एविएटर्स की कहानी है। इसमें चल रही आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की प्लानिंग को दिखाया गया है। रितिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर हमलों का मुकाबला करने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। एक आवेगपूर्ण निर्णय के कारण टीम के एक सदस्य को पकड़ लिया गया, जिसे उन्होंने दुश्मन के इलाके में गहन लड़ाई के बाद बचाया। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
'जवान' एक जबरदस्त विजिलेंट फिल्म हैं, जिसमें शाहरुख खान विक्रम राठौर और उसका बेटा आजाद के डबल रोल में हैं । विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या राठौर के रोल में दीपिका ने फिल्म की इमोशनल गहराई दिखाई है। करप्ट सिस्टम को एक्सपोज करने का प्लान बनाने के बाद, आजाद एक बुरी और खतरनाक चोरी में पड़ जाता है। दीपिका एक मजबूत महिला के रोल में आती हैं जो जेल में होने के बाद भी इंसाफ के लिए लड़ती है। इस मूवी को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं।
'रेस 2' हाई-स्टेक थ्रिलर फिल्म धोखे और लड़ाइयों से भरी हुई है। फिल्म रणवीर सिंह (सैफ अली खान) की कहानी है, जो अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेना चाहता है। तुर्की के अंडरवर्ल्ड में स्थापित, अरमान मलिक (जॉन अब्राहम) की मुलाकात रणवीर से होती है, जो अपनी बहन और बिजनेस पार्टनर अलीना (दीपिका पादुकोण) की मदद से उसके सौदों में घुसपैठ करने और उसके साम्राज्य को बर्बाद करने का फैसला करता है। ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर मैजूद है।