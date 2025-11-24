हेमा मालिनी से पहले इस एक्ट्रेस पर पागलों की तरह फिदा थे धर्मेंद्र, 2-4 नहीं, 40 बार देख डाली थी उसकी ये फिल्म

6 साल बड़ी हीरोइन सुरैया के दिवाने

जब बात कर रहे हैं धर्मेंद्र 6 साल बड़ी हीरोइन सुरैया से की। धर्मेंद्र, सुरैया की खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गए थे। सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी' धर्मेंद्र ने 40 बार देखी थी। उन्होंने कहा था कि सुरैया की वजह से ही उनके अंदर फिल्मों में आने की इच्छी जागी थी।