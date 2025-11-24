हेमा मालिनी से पहले इस एक्ट्रेस पर पागलों की तरह फिदा थे धर्मेंद्र, 2-4 नहीं, 40 बार देख डाली थी उसकी ये फिल्म

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोमनोरंजनहेमा मालिनी से पहले इस एक्ट्रेस पर पागलों की तरह फिदा थे धर्मेंद्र, 2-4 नहीं, 40 बार देख डाली थी उसकी ये फिल्म

Priti KushwahaMon, 24 Nov 2025 10:45 PM
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी

आज हिंदी सिनेमा के लिए बहुत ही बुरा दिन रहा। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए।

सोमवार को ली अंतिम सांस

धर्मेंद्र ने सोमवार यानी 24 नवंबर को अंतिम सांसें लीं। उनके निधन ने पूरी इंडस्ट्री को गहरा सदमा दिया है। हर कोई उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहा है।

फेमस है लव स्टोरी&nbsp;

धर्मेंद्र प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। बी-टाउन में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी काफी फेमस रही है।

हेमा से की दूसरी शादी

शादीशुदा और चार बच्चों के पिता होते हुए धर्मेंद्र, हेमा मालिनी के प्यार में गिरफ्त हो गए थे। एक्टर ने हेमा से दूसरी शादी की। लेकिन क्या आप जानते हैं, हेमा से पहले धर्मेंद्र एक एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे।

हेमा नहीं इसके दिवाने थे

इसी हीरोइन की दीवानगी ने उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए मजबूर कर दिया था। इस एक्ट्रेस की फिल्म देखने के लिए धर्मेंद्र मीलों पैदल चलकर जाते थे।

6 साल बड़ी हीरोइन सुरैया के दिवाने

जब बात कर रहे हैं धर्मेंद्र 6 साल बड़ी हीरोइन सुरैया से की। धर्मेंद्र, सुरैया की खूबसूरती और आवाज पर फिदा हो गए थे। सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी' धर्मेंद्र ने 40 बार देखी थी। उन्होंने कहा था कि सुरैया की वजह से ही उनके अंदर फिल्मों में आने की इच्छी जागी थी।

धर्मेंद्र की ब्लॉकबस्टर फिल्में

बता दें कि धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी सफर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे 'शोले', 'हुकूमत', 'आग ही आग', लोहा, 'वतन के रखवाले', 'इंसानियत के दुश्मन', 'इंसाफ की पुकार' और 'मर्द की जुबान' आदि शामिल हैं।

