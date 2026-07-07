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अल्फा से पहले रिलीज हुई हैं यश राज फिल्म्स की ये स्पाई थ्रिलर मूवीज, जानें क्या था इनका बॉक्स ऑफिस हाल

यश राज फिल्म्स की अब तक कई स्पाई थ्रिलर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। इस लिस्ट में अल्फा को छोड़ ज्यादातर मेल लीड फिल्में हैं, जानें उनकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट।

Sushmeeta SemwalJul 07, 2026 11:48 pm IST
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यश राज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर फिल्में

आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। इस फिल्म को यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और इस प्रोडक्शन हाउस के तले इससे पहले कई स्पाई थ्रिलर फिल्म बनी हैं। चलिए बताते हैं उनका कैसा हाल रहा है।

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अल्फा

अल्फा की बात करें तो 3 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक यानी 7 जुलाई तक भारत में ग्रॉस 50.23 करोड़ और वर्ल्डवाइड 70.03 करोड़ की कमाई कर ली है।

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पठान

शाहरुख खान की फिल्म पठान जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 657.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1,055 करोड़ की कमाई की थी।

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टाइगर 3

सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 ने भारत में ग्रॉस 339.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 464 करोड़ की कमाई की थी

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टाइगर जिंदा है

सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने भारत में ग्रॉस 433.77 करोड़ और वर्ल्डवाइड 558 करोड़ की कमाई की थी

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वॉर 2

इसके बात आती है वॉर 2 जिसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 375 करोड़ और वर्ल्डवाइड 471 करोड़ की कमाई की थी

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एक था टाइगर

सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर जिसमें उनके साथ कटरीना कैफ ही लीड रोल में थीं। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 263 करोड़ और वर्ल्डवाइड 320 करोड़ कमाए थे

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वॉर

फिर आती है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर जिसने भारत में ग्रॉस 282.60Cr और वर्ल्डवाइड 364.35 करोड़ की कमाई की थी।

alpha Tiger 3 Pathaan
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