अल्फा से पहले रिलीज हुई हैं यश राज फिल्म्स की ये स्पाई थ्रिलर मूवीज, जानें क्या था इनका बॉक्स ऑफिस हाल

आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। इस फिल्म को यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और इस प्रोडक्शन हाउस के तले इससे पहले कई स्पाई थ्रिलर फिल्म बनी हैं। चलिए बताते हैं उनका कैसा हाल रहा है।
अल्फा की बात करें तो 3 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने अब तक यानी 7 जुलाई तक भारत में ग्रॉस 50.23 करोड़ और वर्ल्डवाइड 70.03 करोड़ की कमाई कर ली है।
शाहरुख खान की फिल्म पठान जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 657.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 1,055 करोड़ की कमाई की थी।
सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 ने भारत में ग्रॉस 339.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 464 करोड़ की कमाई की थी
सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर जिंदा है ने भारत में ग्रॉस 433.77 करोड़ और वर्ल्डवाइड 558 करोड़ की कमाई की थी
इसके बात आती है वॉर 2 जिसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन लीड रोल में थे। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 375 करोड़ और वर्ल्डवाइड 471 करोड़ की कमाई की थी
सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर जिसमें उनके साथ कटरीना कैफ ही लीड रोल में थीं। इस फिल्म ने भारत में ग्रॉस 263 करोड़ और वर्ल्डवाइड 320 करोड़ कमाए थे
फिर आती है ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर जिसने भारत में ग्रॉस 282.60Cr और वर्ल्डवाइड 364.35 करोड़ की कमाई की थी।