अल्फा से पहले रिलीज हुई हैं यश राज फिल्म्स की ये स्पाई थ्रिलर मूवीज, जानें क्या था इनका बॉक्स ऑफिस हाल

यश राज फिल्म्स की स्पाई थ्रिलर फिल्में

आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है जिसे अच्छा रिस्पॉन्स ही मिल रहा है। इस फिल्म को यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है और इस प्रोडक्शन हाउस के तले इससे पहले कई स्पाई थ्रिलर फिल्म बनी हैं। चलिए बताते हैं उनका कैसा हाल रहा है।